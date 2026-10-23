Milas Belediyesi'nde 2,5 milyarlık sahte ihale soruşturması: Başkan Fevzi Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi
Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam ihale bedelinin 2 milyar 579 milyon lirayı aştığı belirlendi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, sahte ihale evrakları ve iş deneyim belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.
Muğla merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltilmişti.
Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
35 İHALE EVRAKI VE 33 İŞ DENEYİM BELGESİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise Milas Belediyesi tarafından onaylandığı tespit edildi.
Bilirkişi incelemesinde şirketlerin başvuru dosyalarında aynı banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin kullanıldığı belirlendi.
SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, şirket evraklarında aynı mali müşavir bilgilerinin farklı sicil numaralarıyla yer aldığı ve belgelerdeki imzaların farklı olduğu ortaya çıkarıldı.
BELGELERİN TEK ELDEN HAZIRLANDIĞINA İLİŞKİN BULGULAR
İncelemelerde banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla belirtilen karşılıklarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki imzaların kopyalandığı ve belgelerin tek elden hazırlandığı yönünde bulgulara ulaşıldı.
Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam ihale bedeli ise 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak hesaplandı.
3,7 MİLYAR LİRALIK 25 KAMU İHALESİNE KATILMIŞLAR
Kamu İhale Kurumundan temin edilen bilgi ve belgelere göre, söz konusu evraklarla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin, toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olan 25 kamu ihalesine katıldığı belirlendi.
Şirketlerin bu belgeler üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak toplam 342 milyon 880 bin liralık sermaye artırımına gittiği de tespit edildi.
Soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemleri bekleniyor.