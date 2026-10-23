Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam ihale bedeli ise 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak hesaplandı.

İncelemelerde banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla belirtilen karşılıklarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki imzaların kopyalandığı ve belgelerin tek elden hazırlandığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un da aralarında olduğu şüphelilerin adli süreci başladı. (Foto: İHA)

3,7 MİLYAR LİRALIK 25 KAMU İHALESİNE KATILMIŞLAR

Kamu İhale Kurumundan temin edilen bilgi ve belgelere göre, söz konusu evraklarla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin, toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olan 25 kamu ihalesine katıldığı belirlendi.

Şirketlerin bu belgeler üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak toplam 342 milyon 880 bin liralık sermaye artırımına gittiği de tespit edildi.

Soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemleri bekleniyor.

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