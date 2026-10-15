Finans ve sigortacılık sektöründe bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası ve BDDK eski başkan yardımcılarından, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti. İstifanın ardından Çakmak'ın mal varlığına tedbir konulduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

Ağustos 2023'ten bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

MAL VARLIĞINA TEDBİR

Edinilen bilgilere göre, görevinden ayrılan Çakmak hakkında yargı makamlarınca adli tedbir kararları uygulandı. Bu kapsamda Çakmak'ın mal varlıklarına tedbir konulurken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.