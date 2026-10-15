Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti. Merkez Bankası ve BDDK eski başkan yardımcısı Çakmak'ın mal varlığına tedbir konulurken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Finans ve sigortacılık sektöründe bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası ve BDDK eski başkan yardımcılarından, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti. İstifanın ardından Çakmak'ın mal varlığına tedbir konulduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.
Ağustos 2023'ten bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
MAL VARLIĞINA TEDBİR
Edinilen bilgilere göre, görevinden ayrılan Çakmak hakkında yargı makamlarınca adli tedbir kararları uygulandı. Bu kapsamda Çakmak'ın mal varlıklarına tedbir konulurken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Taha Çakmak Kimdir?
Finans sektöründe görevlerde bulunan Taha Çakmak'ın kariyer özeti:
*Eğitim: Hacettepe Üniversitesi mezunu.
*Ziraat Bankası: Sektördeki kariyerine Ziraat Bankası'nda başlayarak 14 yıl boyunca çeşitli kademelerde görev yaptı.
*BDDK: 2019 - 2021 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
*TCMB: 2021 - 2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
*Türkiye Sigorta: Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü koltuğuna atanmıştı.