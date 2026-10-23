Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 18 şüpheli yakalandı.

PAYMIX 5 SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "PAYMIX 5 soruşturması" kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğunun, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi gruplara ayrıldığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği ve uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel teklifler yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Yasa dışı bahis (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



6 İLDE 23 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttükleri belirtilen açıklamada, bu kapsamda tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.



18 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Henüz gözaltına alınmayan 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama ve takip çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Açıklamada, suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut, 6 tarla/bahçeye el konulduğu, 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN