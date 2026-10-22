Evinde kenevir ve esrar ele geçirilmişti! Ezel Akay ve kardeşinin test sonucu pozitif çıktı
Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bursa’da Ezel Akay’ın evinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, kenevir bitkileri ve kubar esrar ele geçirilmişti.
Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.
EVİ KENEVİR TARLASINA DÖNMÜŞTÜ
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese 22 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada iki kardeşten kan ve saç örnekleri alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklandı.
Yapılan test sonuçlarında Eren ve Ezel Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Berat Albayrak’a saldırıların şifreleri!
Carney’den stratejik ortaklık mesajı!