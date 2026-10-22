Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay. (Foto: DHA)

EVİ KENEVİR TARLASINA DÖNMÜŞTÜ

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese 22 Temmuz'da operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.