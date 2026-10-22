Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yürüttükleri saha araştırmaları sırasında önemli detay tespit etti.

Geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşlara hukuki destek sağlama vaadinde bulunan yabancı uyruklu kadının izini süren ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları hukuki destek vaadiyle dolandıran yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. (Fotoğraf: İHA)

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgulamasında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Şahsın sadece dolandırıcılık suçundan aranmadığı, aynı zamanda "iftira", "tehdit", "hakaret", "uyuşturucu madde ticareti" gibi çok sayıda farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, sahte avukatın Türkiye'de kanuni ikamet hakkının olmadığı anlaşıldı.

DEPORT EDİLECEK Emniyetteki işlemleri süren yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı kararı alındı. Şüphelinin, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.