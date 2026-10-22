Bursa’da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı... Sınır dışı edilecek
Hukuki destek arayan vatandaşları sahte avukat kimliği kullanarak ağına düşüren yabancı uyruklu şüpheli, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemelerde, şahsın yalnızca dolandırıcılıkla kalmadığı, aynı zamanda iftira, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti gibi kabarık suç dosyasına sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Ülkede yasal bulunma hakkı olmadığı belirlenen sahte avukatın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Bursa'da hukuki sorunlarına çözüm arayan vatandaşları sahte avukat kimliği kullanarak kandıran yabancı uyruklu şüpheli, emniyet güçlerinin takibiyle yakayı ele verdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yürüttükleri saha araştırmaları sırasında önemli detay tespit etti.
Geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşlara hukuki destek sağlama vaadinde bulunan yabancı uyruklu kadının izini süren ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgulamasında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Şahsın sadece dolandırıcılık suçundan aranmadığı, aynı zamanda "iftira", "tehdit", "hakaret", "uyuşturucu madde ticareti" gibi çok sayıda farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerde, sahte avukatın Türkiye'de kanuni ikamet hakkının olmadığı anlaşıldı.
DEPORT EDİLECEK
Emniyetteki işlemleri süren yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı kararı alındı. Şüphelinin, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.