Libya Meclisi mutabakatı onayladı! MSB'den Yunanistan ve AB açıklamalarına yanıt geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı. MSB, AB ve Yunanistan temsilcilerinin açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinde, üçüncü tarafların tek taraflı yorumlarının mutabakatın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıramayacağını belirtti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel