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Disiplin sevkinin ardından kararını açıkladı: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti

Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, hakkında başlatılan disiplin sürecinin ardından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Partinin kişiler ve makamlardan ibaret olmadığını savunan Boltaç, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." dedi.

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Disiplin sevkinin ardından kararını açıkladı: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç CHP'den istifa etti

Mersin'de, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Boltaç, yazılı açıklamasında, CHP'nin hakkında başlattığı disiplin sürecini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

"CHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"
CHP'nin, kişiler ve makamlardan ibaret olmadığını kaydeden Boltaç, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Benim için esas olan, her koşulda inandığım değerlere sahip çıkmak ve Tarsus halkına karşı taşıdığım sorumluluğu yerine getirmektir." ifadesini kullandı.

Boltaç'ın istifa açıklaması (X, Sosyal medya)Boltaç'ın istifa açıklaması (X, Sosyal medya)

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.

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