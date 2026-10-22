Mersin'de, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Boltaç, yazılı açıklamasında, CHP'nin hakkında başlattığı disiplin sürecini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

"CHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

CHP'nin, kişiler ve makamlardan ibaret olmadığını kaydeden Boltaç, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Benim için esas olan, her koşulda inandığım değerlere sahip çıkmak ve Tarsus halkına karşı taşıdığım sorumluluğu yerine getirmektir." ifadesini kullandı.

Boltaç'ın istifa açıklaması (X, Sosyal medya)

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.

Ali Boltaç