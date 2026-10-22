Özgür Özel A Haber'i hedef aldı: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''

İstanbul Havalimanı 4. ana pistiyle rotayı kısalttı: Bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu elde edildi

Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: Salih Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi