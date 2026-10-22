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Milli Eğitim Bakanlığı çocukları korumak amacıyla sosyal medya platformu Meta'ya dava açacak

Milli Eğitim Bakanlığı çocukları korumak amacıyla sosyal medya platformu Meta'ya dava açacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde çocukların akademik ve kişisel gelişimlerini korumak adına hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. Çocukların pedagojik açıdan zararlı içeriklerle karşılaşmasının gelişimlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Bakan Tekin, Amerika ve Avrupa ülkelerindeki örneklere benzer şekilde Bakanlık olarak hareket edeceklerini belirtti. Bakanlık, sosyal medya şirketlerinden çocukları zararlı yayınlardan koruyacak adımları atmasını talep edecek.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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