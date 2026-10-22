Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu: 2 imalathanede 120 bin şişelik üretime suçüstü
Bayrampaşa'da haksız kazanç elde etmek amacıyla dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm üreten şahıslara yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda tespit edilen 2 imalathaneye yapılan baskında, piyasa değeri 350 milyon lirayı bulan sahte ürün ve üretim malzemeleri bulundu. Operasyon kapsamında yakalanan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, dünyaca ünlü markaların taklit edilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı 2 farklı imalathaneye düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 350 milyon lira olan sahte parfümler ele geçirildi.
MERDİVEN ALTINDA KÖTÜ "KOKU"
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte parfüm imal edilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin 2 farklı adreste üretim yaparak ürünleri satışa hazır hale getirdikleri belirlendi.
Şüphelilerin haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçmek amacıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÜRETİM MAKİNELERİNE EL KONULDU
İmalathanelerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 350 milyon lira olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 sahte parfüm bulundu. Operasyonda ayrıca parfüm imalatında kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi, 9 bin 664 boş parfüm kutusu ile 550 litre parfüm esansı ele geçirildi.
Üretim aşamasında kullanılan 1 dolum makinesi, 1 hava kompresör makinesi, 2 parfüm kapaklama makinesi, 1 parfüm jelatinleme makinesi ve 1 parfüm damıtma makinesine de el konuldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ve ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.