ÜRETİM MAKİNELERİNE EL KONULDU

İmalathanelerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 350 milyon lira olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 sahte parfüm bulundu. Operasyonda ayrıca parfüm imalatında kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi, 9 bin 664 boş parfüm kutusu ile 550 litre parfüm esansı ele geçirildi.

Üretim aşamasında kullanılan 1 dolum makinesi, 1 hava kompresör makinesi, 2 parfüm kapaklama makinesi, 1 parfüm jelatinleme makinesi ve 1 parfüm damıtma makinesine de el konuldu.

Halk sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç elde etmeye çalışan 2 şüpheli yakalanarak adalet karşısına çıkarıldı.