Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük kanıtı olan şehit sicilleri, MSB'nin kapsamlı dijital arşiv çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan yüz binlerce askeri kayıt, e-Devlet güvencesiyle sorgulamaya açıldı.

1853-1928 şehit kayıtları e-Devlet'e aktarıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

1853-1928 ŞEHİT BİLGİ KAPISI NEDİR?

MSB'nin "Şehit Tespit Projesi" kapsamında hayata geçirdiği sistem, 1853 ile 1928 yılları arasında gerçekleşen savaşlarda şehit olan askerlerin bilgilerini içeriyor. Vatandaşlar, büyük dedelerinin nerede, ne zaman ve hangi cephede şehit olduğunu resmi kaynaklardan belgeleyebiliyor.

HANGİ SAVAŞLARIN KAYITLARI YER ALIYOR?

MSB dijital arşivinde Türk tarihinin en kritik mücadelelerinin yer aldığı 75 yıllık döneme ait şu savaşlar bulunuyor: