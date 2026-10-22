Soyağacı araştırması yapanlar dikkat! Dedem nerede şehit oldu sorgulaması e-Devlet'te
MSB'nin e-Devlet entegrasyonlu "Şehit Bilgi Kapısı" sorgulama ekranı açıldı. Vatandaşlar, 1853-1928 dönemi savaşlarında şehit düşen atalarının kayıtlarına saniyeler içinde ulaşabiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından e-Devlet altyapısıyla entegre edilen "Şehit Bilgi Kapısı" (Şehit Tespit Projesi) sorgulama ekranı vatandaşların kullanımına sunuldu. Soyağacı araştırması yapanlar, 1853-1928 yılları arasındaki savaşlarda şehit düşen atalarının kayıtlarına e-Devlet üzerinden saniyeler içinde ulaşabiliyor.
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük kanıtı olan şehit sicilleri, MSB'nin kapsamlı dijital arşiv çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan yüz binlerce askeri kayıt, e-Devlet güvencesiyle sorgulamaya açıldı.
1853-1928 ŞEHİT BİLGİ KAPISI NEDİR?
MSB'nin "Şehit Tespit Projesi" kapsamında hayata geçirdiği sistem, 1853 ile 1928 yılları arasında gerçekleşen savaşlarda şehit olan askerlerin bilgilerini içeriyor. Vatandaşlar, büyük dedelerinin nerede, ne zaman ve hangi cephede şehit olduğunu resmi kaynaklardan belgeleyebiliyor.
HANGİ SAVAŞLARIN KAYITLARI YER ALIYOR?
MSB dijital arşivinde Türk tarihinin en kritik mücadelelerinin yer aldığı 75 yıllık döneme ait şu savaşlar bulunuyor:
- Kırım Savaşı (1853 - 1856)
- 93 Harbi / Osmanlı-Rus Savaşı (1877 - 1878)
- Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)
- Trablusgarp Savaşı (1911)
- Balkan Savaşları (1912 - 1913)
- Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918) (Çanakkale, Sarıkamış/Kafkasya, Irak, Suriye-Filistin, Galiçya)
- İstiklal Harbi / Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)
"DEDEM NEREDE ŞEHİT OLDU?" E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
e-Devlet'e giriş yapın: T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle turkiye.gov.tr adresine girin.
Hizmeti arayın: Arama çubuğuna "MSB Şehit Bilgisi Sorgulama" yazın.
Bilgileri doldurun: Açılan formda aradığınız kişinin bilgilerini girerek "Sorgula" butonuna basın. (Alternatif olarak MSB resmi web sitesi üzerinden de erişim sağlanabilir.)
Sonuçları görüntüleyin: Bilgiler eşleştiği takdirde şehidin rütbesi, adı, baba adı, memleketi, şehadet yeri ve tarihi detaylıca ekrana gelecektir.