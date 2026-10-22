Esenyurt’ta kuyumcu saldırganı dron destekli operasyonla yakalandı! Gasp ettiği otomobille kaçmıştı
İstanbul Esenyurt’ta kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledikten sonra araç sahibini silah zoruyla indirerek otomobilini gasbeden şüpheli Dilşad D. yakalandı. Çatalca’da bulunan otomobil muhafaza altına alınırken, dron destekli arama sonucunda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Esenyurt Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen Dilşad D. ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri dönerek kuyumcuya ateş açtı.Kuyumcuya ateş açan şüpheli kamerada
ECZANE ÇALIŞANI BACAĞINDAN YARALANDI
Silahlı saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan şüpheli, bir araç sahibini silah zoruyla aracından indirerek otomobilini gasbetti ve olay yerinden uzaklaştı.
DRON DESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında zanlının kaçarken kullandığı otomobil Çatalca'da bulunarak muhafaza altına alındı. Bölgede dron desteğiyle arama yapan ekipler, Dilşad D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
SALDIRI VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Şüphelinin kuyumcuya ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaşması ve gasbettiği otomobille kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı, ardından gasbettiği otomobille kaçtığı anlar yer aldı.