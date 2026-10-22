Olay, Esenyurt Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen Dilşad D. ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri dönerek kuyumcuya ateş açtı.

Kuyumcuya ateş açan şüpheli kamerada