İstanbul'da 14 Ekim'de tesirli olan şiddetli sağanak yağış, birçok ev ve iş yerinin bodrum katını sular altında bırakırken, suların çekilmesiyle ortaya çıkan tablo binaların yapısal güvenliğini tartışmaya açtı.

Bodrum katlara dolan suyun 15-20 gün içinde etkisini göstereceğini anlatan Prof. Dr. Yüksel, " Ne zaman ki binalarına su gelmişse, kolonlarda kirişlerde cıvaya benzer renk değişimleri, koyulaşma hatta bodrum katların duvarları açıksa sivrisinek uçuşmasını, otların bittiğini gördükleri anda binalarının su aldığını ve almaya devam ettiğini ve binalarının sudan zarar gördüğünü anlasınlar ve derhal mutlaka işin uzmanına veya üniversiteye müracaat etsinler ." dedi.

"NEM BİNAYI KÖTÜ HUYLU KANSER TÜMÖRÜ GİBİ ÖLDÜRÜR"

Su yalıtımı olmayan kolon, kiriş ve temellerin büyük risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, "Sel öldürmez, sele hazırlıklı değilsek öldürür. Binayı da nem öldürür. Nem binayı öldürür. Tıpkı vücuttaki kötü huylu kanser tümörü gibi öldürür. Bu da dediğim gibi 6 ayda kendini gösterir, 6 yılda tamamlar; 6 yıldan sonra da binadaki beton dayanımını donatı pas kurtlarıyla paslanıp çürüdüğü, cidar yani çapı inceldiği ve artık dayanımını kaybettiği için 6 yıldan sonra bina giderek dayanım kaybeder. Bazen kendisi de yıkılma sürecine girebilir." ifadelerini kullandı.

Suların çekilmesiyle evlerde balçık ve ağır nem kokusu kalırken, uzmanlar su yalıtımı olmayan binaların taşıyıcı sistemlerinin büyük tehlike altında olduğu uyarısında bulunuyor.