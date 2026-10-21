İstanbul'daki su basan binalar için çürüme uyarısı: Kolonlarda renk değişimine dikkat
Sağanak yağışlar sonrası bodrum katları su altında kalan binalarda korozyon ve çürüme tehlikesi baş gösterdi. Uzmanlar, su baskınına uğrayan ve yalıtımı bulunmayan yapılarda 6 ay ile 6 yıl içerisinde ciddi beton dayanımı kayıpları yaşanacağına dikkat çekiyor. Kolonlarda koyulaşma, sıva dökülmesi veya cıva rengi lekeler oluşmasının binanın su aldığına işaret ettiğini anlatan Prof. Dr. İbrahim Yüksel, vatandaşların vakit kaybetmeden yetkililere başvurması gerektiği ihtarında bulundu.
İstanbul'da 14 Ekim'de tesirli olan şiddetli sağanak yağış, birçok ev ve iş yerinin bodrum katını sular altında bırakırken, suların çekilmesiyle ortaya çıkan tablo binaların yapısal güvenliğini tartışmaya açtı.
Geride kalan çamur, balçık ve yoğun nem kokusu vatandaşları tedirgin ederken, uzmanlar su yalıtımı olmayan binalarda başlayan sessiz çürümeye karşı hayati uyarılarda bulunuyor.
"KOLONLARDA BU RENGİ GÖRÜRSENİZ DERHAL MÜHENDİS ÇAĞIRIN"
Su baskınlarının binalar üzerindeki yıkıcı etkilerini değerlendiren İstanbul Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yüksel, nemin yapılar üzerindeki tahribatına dikkat çekti.
Bodrum katlara dolan suyun 15-20 gün içinde etkisini göstereceğini anlatan Prof. Dr. Yüksel, "Ne zaman ki binalarına su gelmişse, kolonlarda kirişlerde cıvaya benzer renk değişimleri, koyulaşma hatta bodrum katların duvarları açıksa sivrisinek uçuşmasını, otların bittiğini gördükleri anda binalarının su aldığını ve almaya devam ettiğini ve binalarının sudan zarar gördüğünü anlasınlar ve derhal mutlaka işin uzmanına veya üniversiteye müracaat etsinler." dedi.
"NEM BİNAYI KÖTÜ HUYLU KANSER TÜMÖRÜ GİBİ ÖLDÜRÜR"
Su yalıtımı olmayan kolon, kiriş ve temellerin büyük risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, "Sel öldürmez, sele hazırlıklı değilsek öldürür. Binayı da nem öldürür. Nem binayı öldürür. Tıpkı vücuttaki kötü huylu kanser tümörü gibi öldürür. Bu da dediğim gibi 6 ayda kendini gösterir, 6 yılda tamamlar; 6 yıldan sonra da binadaki beton dayanımını donatı pas kurtlarıyla paslanıp çürüdüğü, cidar yani çapı inceldiği ve artık dayanımını kaybettiği için 6 yıldan sonra bina giderek dayanım kaybeder. Bazen kendisi de yıkılma sürecine girebilir." ifadelerini kullandı.
YALITIM EKSİKLİĞİ ÇÜRÜMEYİ HIZLANDIRIYOR
İnşaat aşamasında alınması gereken önlemlerin önemine değinen Prof. Dr. Yüksel, temelden çatıya kadar suya karşı yalıtım yapılmamasının ve drenaj sistemi kurulmamasının binayı savunmasız bıraktığını vurguladı.
Yüksel, "Hiçbir şey olmasa bile bina havadaki hidrojeni alır. Absorbe ettiğinde bu kendiliğinden yıllar içerisinde rutubetlenme, paslanma, nemlenme olur. Sel taşkın zaten bunun tuzu biberi olur. Dolayısıyla mutlaka nem binayı öldürür ve bunun olmadığı binalarda da şekilde yaptırılması ya da temin edilmesi ya da projelendirilmesi gerekir." diye konuştu.
"BETONUN DÖKÜLMESİ RİSKİN BAŞLADIĞINI GÖSTERİR"
Betonarme yapılardaki korozyon sürecini anlatan Prof. Dr. Yüksel, "Bu bina su alıyor. Sıvanın patlaması, betonun dökülmesi nemden kaynaklıdır. Zamanla nemi alır şişer; sonra da o nem buharlaşınca büzülür. Büzülünce de o sıva dökülür. Dökülünce de demir açığa çıkar ve bu demir de paslanır korozyona uğrar. Su baskınına maruz kalan binada kolon ve kirişler, betonlar, sıvalar patlamaya, dökülmeye başladığında risk başlamıştır demek." değerlendirmesinde bulundu.
"DEMİRLER PAS NEDENİYLE BİNAYI ZAYIFLATIYOR"
Evinin zemini su altında kalan ve temizlik çalışmalarını sürdüren Mümin Tozlu, binasının taşıyıcı sisteminin zarar görmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.
Sel sularının taşıdığı moloz ve toprağın binanın içine dolduğunu aktaran Tozlu, "İSKİ ve itfaiye buradaki kaba suyu aldılar. Altındaki balçık su tamamıyla aşağı yukarı 1-1,5 metreden fazla balçıkla beraber, toprak, taş, bütün molozlar, içindeki molozlar kaldı. Bu bina her ne kadar sağlam yapsak da gelen su temiz olsa da, asitli olmasa da, bu balçıkla beraber bu su burada kaldığı sürece hem binama zarar verecek hem de betona zarar verecek. Zemin katta binamın kolon ve kirişleri zarar görüyor nem oranı yükseliyor. Yükseldikçe de demirler pas nedeniyle beraber binayı zayıflatıyor." dedi.