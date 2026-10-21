Başkan Erdoğan: Fon meselesini çok ciddiye alıyoruz, Suriye'de katiller için hesap vakti geldi

Müge Anlı’da Elife Doğrul olayı! 5 ay sonra değiştirilen mezar ve cinayet suçlaması

Bakan Kurum'dan iddialara yanıt: Hiçbir belediye başkanına baskı yapmadık

Başkan Erdoğan: Şam'ı ziyaret edeceğim tarih net değil, Bahçeli ile yakın zamanda görüşebiliriz

Başkan Erdoğan: Şam'ı ziyaret edeceğim tarih net değil, Bahçeli ile yakın zamanda görüşebiliriz