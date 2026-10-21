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Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı: O anlar kamerada

Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı: O anlar kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta kuyumcu dükkanına gelerek tartışan bir şüpheli, kısa süre sonra silahla dönüp dükkana peş peşe ateş açtı. Saldırıda komşu eczane çalışanı bacağından hafif yaralanırken, saldırgan bir sürücüyü silah zoruyla indirip aracını gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin dükkana ateş ettiği ve aracı gasp edip kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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