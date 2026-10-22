Çukurova Belediyesi operasyonunda 49 gözaltı! Emrah Kozay ve Soner Çetin adliyeye sevk edildi
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 49'a yükseldi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Başkan Soner Çetin ve Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında Kozay'ın örgüt lideri, Çetin ve Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
51 ŞÜPHELİYE OPERASYON: GÖZALTI SAYISI 49'A YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun ardından gerçekleştirilen ara yakalamalarla gözaltına alınan şüpheli sayısı 49'a yükseldi.
KOZAY ÖRGÜT LİDERİ, ÇETİN VE ŞİRE YÖNETİCİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Soruşturma dosyasında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın örgüt lideri olarak değerlendirildiği öğrenildi. Eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği belirtildi.
Dosyada bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de yer aldığı kaydedildi.
İHALELERDE USULSÜZLÜK VE RÜŞVET İDDİASI
Soruşturmanın merkezinde belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları bulunuyor.
Belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden yapılan bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükmünün usulsüz şekilde kullanıldığı öne sürüldü.
Ayrıca belediyeden iş alan yüklenicilerin, hakediş ödemelerini alabilmek karşılığında rüşvet verdiği iddiaları da soruşturma kapsamına alındı.
8 KİŞİ HAKKINDA "BANKAMATİK MEMURU" İŞLEMİ
Soruşturma dosyasında belediyede fiilen çalışmadıkları halde maaş aldıkları öne sürülen personelle ilgili iddialar da yer aldı.
Kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak bilinen uygulamaya ilişkin incelemelerde, işe gitmeden maaş aldıkları iddia edilen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ KIZI DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu öğrenildi.
E.A.'nın belediyede fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı iddiasıyla hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Söz konusu iddiaların soruşturma dosyası kapsamında incelendiği bildirildi.
3 YILLIK İHALE EVRAKLARI BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDEN GEÇTİ
Çukurova Belediyesi'nden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evraklarının üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendiği öğrenildi.
Operasyonun, bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
KOZAY, ÇETİN VE DİĞER ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin, Sıdıka Şire ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.