Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

KOZAY ÖRGÜT LİDERİ, ÇETİN VE ŞİRE YÖNETİCİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma dosyasında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın örgüt lideri olarak değerlendirildiği öğrenildi. Eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği belirtildi.

Dosyada bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de yer aldığı kaydedildi.