İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce 2026/64504 sayılı soruşturma evrakı üzerinden yürütülen çalışmalarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Organ ve Doku Ticareti ve 2238 sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı olduğu belirtilen ticaret ağına ilişkin soruşturma sürüyor. (Foto: DHA)

Yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik takipler, MASAK verileri, kargo bilgileri, banka hareketleri, HTS analizleri, hava yolu uçuş bilgileri ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller uyarınca yapılan tespitler çerçevesinde, Türkiye'de bulunan donörlerden üreme hücresi temin etmek amacıyla donörlerin muayenesini yapan, bu hususta donörleri ilaç tedavisine başlatan, uygun hale getirilen yahut uygun halde bulunan donörlerin KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan ülkelerinde üreme hücrelerinin bağlantılı klinikler marifeti ile alınması adına yurt dışı çıkışlarını koordine eden, bu işlemler neticesinde üreme hücreleri temin edilen donörlere ödeme yaparak maddi menfaat temin eden, bu kapsamda maddi menfaat karşılığında organ ve doku satan şüphelilerden oluşan suç örgütü kapsamında toplam 53 şüpheli tespit edilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla 19/10/2026 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla illerinde icra edilen eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 36 şüpheli yakalanmış, yürütülen çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin de yakalanması ile toplam 44 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 22/10/2026 tarihinde ceza infaz kurumunda bulunan 1 şüpheli ile mevcutlu olarak hazır edilen 43 şüphelinin alınan ifadeleri neticesinde 1 şüpheli serbest bırakılmış, 8 şüpheli tutuklama talebiyle, ileri derece hastalığı nedeniyle hazır edilemeyen şüpheli de dahil olmak üzere 36 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan değerlendirme neticesinde; 8 şüpheli tutuklanmış, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı.