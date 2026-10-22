Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümüne denk gelen buluşmayla birlikte Türkiye, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dönem başkanlığında Türk devletleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin ve teşkilatın uluslararası görünürlüğünün artırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Türkiye, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde TDT 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin teması "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" olarak belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Kabul, Türk dünyasını Ankara'da buluşturacak TDT 13. Zirvesi'ne bir hafta kala gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 8 Eylül'de Ömüraliyev'i Ankara'da kabul etmişti. Bu görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek TDT 13. Zirvesi'nin hazırlıkları değerlendirilmişti.

Erdoğan Aliyev’i Ankara’daki TDT zirvesine davet etti. (Foto: AA)

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E ZİRVE DAVETİ

Başkan Erdoğan, 21 Ekim'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Ankara'daki zirveyi gündeme getirmişti. İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Aliyev'i TDT 13. Zirvesi'ne davet etmişti.

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