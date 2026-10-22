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TDT zirvesi öncesi kritik kabul! Başkan Erdoğan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’i kabul etti. Kabul, Türkiye’nin 29-30 Ekim’de Ankara’da ev sahipliği yapacağı TDT 13. Zirvesi öncesinde gerçekleşti. Zirveyle birlikte Türkiye, teşkilatın dönem başkanlığını devralacak.

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TDT zirvesi öncesi kritik kabul! Başkan Erdoğan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Kabul, Türk dünyasını Ankara'da buluşturacak TDT 13. Zirvesi'ne bir hafta kala gerçekleşti.

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TÜRK DÜNYASI ANKARA'DA BULUŞACAK

Türkiye, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde TDT 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin teması "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" olarak belirlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümüne denk gelen buluşmayla birlikte Türkiye, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dönem başkanlığında Türk devletleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin ve teşkilatın uluslararası görünürlüğünün artırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev’i kabul etti. (Foto: AA)Başkan Erdoğan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev’i kabul etti. (Foto: AA)

ZİRVE HAZIRLIKLARI DAHA ÖNCE ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 8 Eylül'de Ömüraliyev'i Ankara'da kabul etmişti. Bu görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek TDT 13. Zirvesi'nin hazırlıkları değerlendirilmişti.

Erdoğan Aliyev’i Ankara’daki TDT zirvesine davet etti. (Foto: AA)Erdoğan Aliyev’i Ankara’daki TDT zirvesine davet etti. (Foto: AA)

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E ZİRVE DAVETİ

Başkan Erdoğan, 21 Ekim'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Ankara'daki zirveyi gündeme getirmişti. İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Aliyev'i TDT 13. Zirvesi'ne davet etmişti.

Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e Türk Devletleri Teşkilatı daveti! Görüşmenin detayları belli olduBaşkan Erdoğan’dan Aliyev’e Türk Devletleri Teşkilatı daveti! Görüşmenin detayları belli oldu

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