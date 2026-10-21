AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, Libya Temsilciler Meclisi'nin anlaşmayı onaylamasını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir."



"DAYATMACI YAKLAŞIMLAR BİZİM İÇİN GEÇERSİZDİR"



Anlaşmanın Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması açısından sağlam hukuki temellere dayandığını belirten Çelik, sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen açıklamalara tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması (Foto: AA ve sosyal medya)

Çelik, "Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir." dedi.



"MAVİ VATAN'DAKİ HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını korumaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, Libya halkının haklarının da güçlü biçimde savunulacağını ifade etti.



"HİÇBİR GAYRİMEŞRU GİRİŞİM BAŞARILI OLAMAZ"



Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin mesaj veren Çelik, Türkiye ve Libya'nın haklarını yok sayan girişimlerin sonuç alamayacağını belirterek, bölgenin geleceğinin dayatmalar yerine hakkaniyet ve iş birliği temelinde şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN