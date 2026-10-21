Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

34 MİLYAR 760 MİLYON TL PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda toplam 34 milyar 760 milyon TL tutarında para hareketliliği ortaya çıkarılırken, siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, operasyonlarda görev alan jandarma ekiplerine, ilgili daire başkanlıklarına, MASAK'a ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür etti.

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