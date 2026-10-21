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9 İlde sahte ilan ve bahis şebekesine darbe: 34 milyar 760 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi

Jandarmanın 9 ilde düzenlediği yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyada sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin bağlantılı olduğu 34 milyar 760 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

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9 İlde sahte ilan ve bahis şebekesine darbe: 34 milyar 760 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, yasa dışı bahis ve sahte ilanlarla dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik 9 ilde operasyon düzenledi. (Fotoğraf bakanlığın sosyal medya hesabından alınmıştır)Jandarma ekipleri, yasa dışı bahis ve sahte ilanlarla dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik 9 ilde operasyon düzenledi. (Fotoğraf bakanlığın sosyal medya hesabından alınmıştır)

YASA DIŞI BAHİS VE SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Video Oynatma İkonu 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

9 İlde sahte ilan ve bahis şebekesine darbe: 34 milyar 760 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi-3

34 MİLYAR 760 MİLYON TL PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda toplam 34 milyar 760 milyon TL tutarında para hareketliliği ortaya çıkarılırken, siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, operasyonlarda görev alan jandarma ekiplerine, ilgili daire başkanlıklarına, MASAK'a ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür etti.

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9 İlde sahte ilan ve bahis şebekesine darbe: 34 milyar 760 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi-5 9 İlde sahte ilan ve bahis şebekesine darbe: 34 milyar 760 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi-6 9 İlde sahte ilan ve bahis şebekesine darbe: 34 milyar 760 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi-7

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