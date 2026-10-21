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Yunanistan'a giden TIR'larda tarihi eser operasyonu! İpsala ve Kapıkule'de 7 bin 160 parça ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne’deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında 6 bin 910 sikkenin yanı sıra ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar da yer aldı.

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Yunanistan'a giden TIR'larda tarihi eser operasyonu! İpsala ve Kapıkule'de 7 bin 160 parça ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir TIR, risk analizi kapsamında X-Ray taramasına alındı.

Araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar bulundu. Böylece ilk operasyonda toplam 5 bin 935 kültür varlığı ele geçirildi.

Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan iki TIR'da yapılan aramalarda 7 bin 160 tarihi eser niteliğinde kültür varlığı ele geçirildi. (Fotoğraf: AA)Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan iki TIR'da yapılan aramalarda 7 bin 160 tarihi eser niteliğinde kültür varlığı ele geçirildi. (Fotoğraf: AA)

KAPIKULE'DE 1.225 SİKKE BULUNDU

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Yunanistan'a çıkış yapmaya hazırlanan bir TIR, rutin kontroller sırasında X-Ray taramasına yönlendirildi. Araçtaki şüpheli yoğunluk üzerine yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1.225 sikke ele geçirildi.

Yunanistan'a giden TIR'larda tarihi eser operasyonu! İpsala ve Kapıkule'de 7 bin 160 parça ele geçirildi-3

ELE GEÇİRİLEN KÜLTÜR VARLIKLARININ TOPLAMI 7 BİN 160'A ULAŞTI

Ticaret Bakanlığı, kültürel mirasın korunması ve tarihi eserlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği açıklandı.

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Yunanistan'a giden TIR'larda tarihi eser operasyonu! İpsala ve Kapıkule'de 7 bin 160 parça ele geçirildi-5 Yunanistan'a giden TIR'larda tarihi eser operasyonu! İpsala ve Kapıkule'de 7 bin 160 parça ele geçirildi-6 Yunanistan'a giden TIR'larda tarihi eser operasyonu! İpsala ve Kapıkule'de 7 bin 160 parça ele geçirildi-7
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