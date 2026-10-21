Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir TIR, risk analizi kapsamında X-Ray taramasına alındı.

Araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar bulundu. Böylece ilk operasyonda toplam 5 bin 935 kültür varlığı ele geçirildi.