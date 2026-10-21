Millî Eğitim Bakanlığı olgunlaşma enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan ve Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisi Abu Dabi'de kapılarını açtı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Noura Al Kaabi'nin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine ve ortak değerlere dikkat çekildi. "GELİN HAZİNELERİ: OSMANLI VE ANADOLU ÇEYİZLERİNDE BİR YOLCULUK" SERGİSİ ABU DABİ'DE AÇILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Millî Eğitim Bakanlığı olgunlaşma enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisi, New York ve St. Petersburg'un ardından üçüncü uluslararası durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de açıldı.

Saadiyat Al Manarat Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Noura Al Kaabi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile kesti.

ʺGelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculukʺ sergisi, Abu Dabi'de açıldı.

Bakan Tekin, açılışta yaptığı konuşmada kendisini heyecanlandıran bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu belirterek, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kültürel iş birliği köprüsünü kuracak güzel bir sergi için bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İslam medeniyetinin egemen olduğu coğrafyalarda insanın bizatihi kendisinin bir değer olarak kabul edildiğini dile getiren Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Etnik ya da inanç farklılıkları, insanlar arasında ötekileştirme ya da ayrıştırıcı bir unsur olarak asla değerlendirilmez. İnsanların farklılıkları, birlikte yaşama kültürünü mümkün kılan bir zenginlik aracı olarak kabul edilir. Bu, bizim içinden geldiğimiz ve birlikte sahip olduğumuz medeniyetin en doğal unsurudur. Bugün içinde yaşadığımız dünyada en çok ihtiyacımız olan hususlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğumuz dünyada, birlikte yaşama kültürünü birbirimize saygı duyarak, birbirimizin farklılıklarını görerek birbirimizin farklılıklarını birer zenginlik aracı olarak kabul ederek yaşayabileceğimizin en güzel örneği, bizim bugün burada sunacağımız medeniyetimize ait geçmişte örnekleri olan uygulamalar."

Bakan Tekin, medeniyetin değer yargılarını taşıyan en önemli unsurlardan birinin de dönemin giysi, kıyafet ve özellikle ailenin önemini yansıtan unsurlar olduğunu ifade ederek davetlilere sergiyi gezerken ürünleri, ait olduğu dönemdeki birlikte yaşama kültürüne, insan haklarına saygı kültürüne, mahremiyete ne kadar riayet edildiğini değerlendirerek görmelerini rica etti. "GELENEKLERE, KÜLTÜRE DEĞER VERMEK BUGÜN İNSANLIĞIN İHTİYAÇ DUYDUĞU EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ"

Anadolu kültüründe "evlilik ve aile" müessesesine verilen değere dikkati çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve evlilik müessesesinin her aşaması bizim için biraz önce bahsettiğim mahremiyet, karşılıklı insan haklarına saygı kültürünün unsurlarıyla bezenmiş durumdadır. Bu vesileyle bugün burada göreceğimiz ürünler, evlilik ilişkisinin başladığı andan itibaren düğün seremonisine kadar bu kültürü yansıtacak önemli malzemeler. Bilhassa geleneklere, kültüre değer vermek bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu en önemli başlıklardan biri. Bu kültürün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerimizle bizim aramızdaki ortak değerlerden biri olduğuna inandığım için bu serginin bugün burada izleyenlere sergilenmesinden dolayı çok mutlu oldum."