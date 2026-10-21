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Kara para soruşturmasında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi!

Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, yatırım sözleşmelerine aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları inceleniyor.

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Kara para soruşturmasında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Emir Sarıgül adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bunun yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Emir Sarıgül ve Mustafa Sarıgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emir Sarıgül ve Mustafa Sarıgül (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

KARA PARA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

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Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 zanlı tutuklanmıştı.

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