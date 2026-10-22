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Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü

Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü

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Kanada Başbakanı Mark Carney, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın geliştirilmesinin hedeflendiği üst düzey görüşmede; savunma sanayisi, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarında atılacak ortak adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan, temasların ardından "Türkiye ile Kanada arasında yeni bir dönem başlatıyoruz" mesajını verdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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