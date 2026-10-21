Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı: Gasp ettiği otomobille kaçtı, o anlar kamerada
İstanbul Esenyurt’ta bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, araç sahibini silah zoruyla indirerek otomobilini gasp etti ve kaçtı. Saldırıda yan taraftaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif yaralanırken, şüphelinin saldırı ve kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen şüpheli ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri dönerek kuyumcuya ateş açtı.
ECZANE ÇALIŞANI BACAĞINDAN YARALANDI
Silahlı saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİLİ SİLAH ZORUYLA GASP EDİP KAÇTI
Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bir araç sahibini silah zoruyla aracından indirerek otomobilini gasp etti. Şüpheli, gasp ettiği otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
SALDIRI VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Şüphelinin kuyumcuya ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaşması ve gasp ettiği otomobille kaçması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganın silahlı saldırının ardından koştuğu, daha sonra gasp ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.