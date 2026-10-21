Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen şüpheli ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri dönerek kuyumcuya ateş açtı.

Esenyurt'ta bir şüpheli kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (Fotoğraf: AA) ECZANE ÇALIŞANI BACAĞINDAN YARALANDI Silahlı saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.