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Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı: Gasp ettiği otomobille kaçtı, o anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, araç sahibini silah zoruyla indirerek otomobilini gasp etti ve kaçtı. Saldırıda yan taraftaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif yaralanırken, şüphelinin saldırı ve kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı: Gasp ettiği otomobille kaçtı, o anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen şüpheli ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri dönerek kuyumcuya ateş açtı.

Esenyurt'ta bir şüpheli kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (Fotoğraf: AA)Esenyurt'ta bir şüpheli kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (Fotoğraf: AA)

ECZANE ÇALIŞANI BACAĞINDAN YARALANDI

Silahlı saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar kameralara yansıdı.O anlar kameralara yansıdı.

OTOMOBİLİ SİLAH ZORUYLA GASP EDİP KAÇTI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bir araç sahibini silah zoruyla aracından indirerek otomobilini gasp etti. Şüpheli, gasp ettiği otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı: Gasp ettiği otomobille kaçtı, o anlar kamerada-4

SALDIRI VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Şüphelinin kuyumcuya ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaşması ve gasp ettiği otomobille kaçması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganın silahlı saldırının ardından koştuğu, daha sonra gasp ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı: Gasp ettiği otomobille kaçtı, o anlar kamerada-6 Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı: Gasp ettiği otomobille kaçtı, o anlar kamerada-7 Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı: Gasp ettiği otomobille kaçtı, o anlar kamerada-8
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