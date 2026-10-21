Başkan Erdoğan’dan Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’e telefon! COP31 daveti ve Karadeniz mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret başta olmak üzere iş birliğinin artırılması mesajı verdi. Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine yönelik Türkiye’nin yürüttüğü temaslara dikkat çeken Erdoğan, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde meydana gelen SİHA saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, başta ticaret olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER EMNİYETİ VURGUSU
Karadeniz'deki gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.
Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana gelen SİHA saldırısından üzüntü duyduğunu ifade ederek Bulgaristan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
COP31 LİDERLER ZİRVESİ'NE DAVET
Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.