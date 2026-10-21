Görüşmede Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, başta ticaret olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER EMNİYETİ VURGUSU



Karadeniz'deki gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana gelen SİHA saldırısından üzüntü duyduğunu ifade ederek Bulgaristan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



COP31 LİDERLER ZİRVESİ'NE DAVET



Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Rumen Radev

Recep Tayyip Erdoğan