ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti

Türkiye'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ABD'de gündemin bir numaralı konusu.
YAZ SAATİ UYGULAMASININ FAYDALARI ORTAYA ÇIKTI
Stanford Tıp araştırmacılarının yaptığı çalışma yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin insan sağlığı için son derece zararlı olduğunu ve daha iyi alternatifleri ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, üç farklı zaman politikasının (kalıcı standart saat, kalıcı yaz saati uygulaması ve iki yılda bir geçiş) insanların sirkadiyen ritimlerini ve dolayısıyla ülke genelindeki sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini karşılaştırdı. Sirkadiyen ritim, vücudun doğuştan gelen, yaklaşık 24 saatlik saatidir ve birçok fizyolojik süreci düzenler.
ABD EN KÖTÜ SEÇİMİ YAPIYOR
Araştırma sonucu ABD'nin sağlık açısından en kötü seçimi yaptığını tespit etti. Araştırmaya göre kalıcı standart saat veya kalıcı yaz saati uygulaması çok daha sağlıklı ve insan yararına olacak.
"KALICI YAZ SAATİ 300 BİN FELÇ VAKASINI VE OBEZİTEYİ ÖNLEYEBİLİR"
Öyle ki kalıcı standart yaz saati uygulamasının yılda yaklaşık 300 bin felç vakasını önleyeceği ve obeziteye yakalanan insan sayısının 2,6 milyon azalacağını tahmin ediyor.
15 Eylül'de Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde yayınlanan çalışmanın kıdemli yazarı ve psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü Dr. Jamie Zeitzer, "Standart saatte veya yaz saati uygulamasında kalmanın, yılda iki kez geçiş yapmaktan kesinlikle daha iyi olduğunu gördük" dedi.