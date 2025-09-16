PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma kalıcı yaz saati uygulamasının yılda 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebileceğini ortaya çıkardı. Bilim insanları yanlış zamanlarda ne kadar fazla ışığa maruz kalmanın bağışıklık üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekerken ABD’nin en kötü tercihi yaptığı ortaya çıktı. Türkiye ise 2016 yılında, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmişti.

Türkiye'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması ABD'de gündemin bir numaralı konusu.

Yaz saati uygulaması, Takvim Fotoğraf ArşiviYaz saati uygulaması, Takvim Fotoğraf Arşivi

YAZ SAATİ UYGULAMASININ FAYDALARI ORTAYA ÇIKTI

Stanford Tıp araştırmacılarının yaptığı çalışma yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin insan sağlığı için son derece zararlı olduğunu ve daha iyi alternatifleri ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, üç farklı zaman politikasının (kalıcı standart saat, kalıcı yaz saati uygulaması ve iki yılda bir geçiş) insanların sirkadiyen ritimlerini ve dolayısıyla ülke genelindeki sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini karşılaştırdı. Sirkadiyen ritim, vücudun doğuştan gelen, yaklaşık 24 saatlik saatidir ve birçok fizyolojik süreci düzenler.

ABD EN KÖTÜ SEÇİMİ YAPIYOR

Araştırma sonucu ABD'nin sağlık açısından en kötü seçimi yaptığını tespit etti. Araştırmaya göre kalıcı standart saat veya kalıcı yaz saati uygulaması çok daha sağlıklı ve insan yararına olacak.

Zeitzer, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüZeitzer, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"KALICI YAZ SAATİ 300 BİN FELÇ VAKASINI VE OBEZİTEYİ ÖNLEYEBİLİR"

Öyle ki kalıcı standart yaz saati uygulamasının yılda yaklaşık 300 bin felç vakasını önleyeceği ve obeziteye yakalanan insan sayısının 2,6 milyon azalacağını tahmin ediyor.

15 Eylül'de Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde yayınlanan çalışmanın kıdemli yazarı ve psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü Dr. Jamie Zeitzer, "Standart saatte veya yaz saati uygulamasında kalmanın, yılda iki kez geçiş yapmaktan kesinlikle daha iyi olduğunu gördük" dedi.

Yaz saati uygulaması, Takvim Fotoğraf ArşiviYaz saati uygulaması, Takvim Fotoğraf Arşivi

YANLIŞ SAATTE IŞIĞA MARUZ KALMAK BAĞIŞIKLIĞI ETKİLİYOR

Zeitzer, "Yanlış zamanlarda ne kadar fazla ışığa maruz kalırsanız, sirkadiyen saatiniz o kadar zayıflar. Bağışıklık sisteminiz, enerjiniz gibi tüm bu faktörler birbiriyle tam olarak uyuşmaz." dedi.

Berat Albayrak, Takvim Fotoğraf ArşiviBerat Albayrak, Takvim Fotoğraf Arşivi

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI

Türkiye kalıcı yaz saati uygulamasına 2016'da, Berat Albayrak döneminde geçiş yaptı. Bu uygulama ile her yıl yaklaşık 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde ediliyor.

Kalıcı yaz saati uygulaması muhalefetin asılsız eleştirileriyle baltalanmaya çalışılsa da uygulamanın sonuçları ve yapılan pek çok uygulamanın ardından ABD ve Avrupa da kalıcı yaz saatine geçmek için hamlelerde bulunuyor.

Berat Albayrakın bakanlığı döneminde başlayan kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı!Berat Albayrakın bakanlığı döneminde başlayan kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı!

