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Başkan Erdoğan: Fon meselesini çok ciddiye alıyoruz, Suriye'de katiller için hesap vakti geldi

Başkan Erdoğan: Fon meselesini çok ciddiye alıyoruz, Suriye'de katiller için hesap vakti geldi

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Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin herhangi bir planı ve programı olmadığını söyledi. Çamur at izi kalsın anlayışına asla teslim olmayacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, kamuoyundaki fon tartışmalarının üç ayrı kategoride titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Milletin malına el uzatan hiçbir yapıya sahip çıkmayacaklarının altını çizen Erdoğan, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını ve katiller için hesap vaktinin geldiğini belirtti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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