Erdoğan, "Siyasi yaşamım boyunca, hangi görevde bulunursam bulunayım, önceliğim her zaman Karaburun'a ve hemşehrilerime hizmet etmek oldu. Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim" dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. (Fotoğraf: İHA)

Karaburun'un ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini öncelemeyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bizim için esas olan, Karaburun'un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yeni Parti'den istifasının ardından Karaburun Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini kaydetti.