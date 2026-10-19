Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Yeni Parti’den istifa etti: "Bağımsız devam"
CHP’yi bölerek kurulan Yeni Parti’de ayrılık rüzgarları erkenden esmeye başladı. Yeni Parti üyeliğinden ayrılma kararı alan İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, görevine bağımsız statüde devam edeceğini ilan etti. Kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, hangi mevkide yer alırsa alsın temel hedefinin ilçenin geleceğine katkı sunmak olduğunu ifade etti.
İzmir'in Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Erdoğan, kararının ilçeye ve vatandaşlara hizmet etme kararlılığını değiştirmeyeceğini vurguladı.
Kararına ilişkin açıklama yapan İlkay Girgin Erdoğan, siyasi hayatı boyunca önceliğinin ilçeye ve vatandaşlara hizmet etmek olduğunu dile getirdi.
Erdoğan, "Siyasi yaşamım boyunca, hangi görevde bulunursam bulunayım, önceliğim her zaman Karaburun'a ve hemşehrilerime hizmet etmek oldu. Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim" dedi.
Karaburun'un ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini öncelemeyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bizim için esas olan, Karaburun'un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Yeni Parti'den istifasının ardından Karaburun Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini kaydetti.