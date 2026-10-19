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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Külliye'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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