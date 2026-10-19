Başkan Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Külliye'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşme gerçekleştirdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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