FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına 3 ilde operasyon: 15 gözaltı! Gizli tanık ve ankesör kayıtları dosyada
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul, Burdur ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, Bank Asya hesap hareketleri, örgüt bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ankesörlü telefonlardan gerçekleştirilen ardışık aramalar mercek altına alındı. Aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi yakalandı.3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
GİZLİ TANIKTAN ELDE EDİLEN DİJİTAL VERİLER İNCELENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gizli tanıktan elde edilen dijital veriler incelemeye alındı.
Ekipler, şüphelilerin banka hesap hareketlerini, örgütle bağlantılı kurumlara gerçekleştirdikleri para transferlerini ve ardışık arama kayıtlarını araştırdı.
BANK ASYA HESAPLARINDA ŞÜPHELİ HAREKETLER
Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin Bank Asya hesaplarında belirli tarihlerde şüpheli bakiye artışları olduğu tespit edildi.
Ayrıca örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştiren kişiler belirlendi.
Söz konusu finansal hareketler, soruşturma kapsamında değerlendirildi.
ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN ARDIŞIK ARAMA DETAYI
Soruşturmada FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden biri olarak değerlendirilen ankesörlü telefon aramaları da mercek altına alındı.
Emniyet ekipleri, ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık arama kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin çalışma gerçekleştirdi.
Elde edilen veriler doğrultusunda emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
İSTANBUL, BURDUR VE ORDU'DA EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli operasyon için harekete geçildi.
İstanbul, Burdur ve Ordu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında aktif görevde bulunan ve kamu görevinden ihraç edilmiş kişilerin de yer aldığı öğrenildi.
15 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlenen 15 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.