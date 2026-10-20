İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. (Foto: DHA)

GİZLİ TANIKTAN ELDE EDİLEN DİJİTAL VERİLER İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gizli tanıktan elde edilen dijital veriler incelemeye alındı.

Ekipler, şüphelilerin banka hesap hareketlerini, örgütle bağlantılı kurumlara gerçekleştirdikleri para transferlerini ve ardışık arama kayıtlarını araştırdı.

BANK ASYA HESAPLARINDA ŞÜPHELİ HAREKETLER

Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin Bank Asya hesaplarında belirli tarihlerde şüpheli bakiye artışları olduğu tespit edildi.

Ayrıca örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştiren kişiler belirlendi.

Söz konusu finansal hareketler, soruşturma kapsamında değerlendirildi.