CHP ile Yeni Parti arasındaki "arınma" kavgası bir kez daha genel merkez cephesine taşındı. Daha önce "Şimdi arınma zamanı" ve "Siyaset zenginleşme aracı değildir" pankartlarıyla eski yol arkadaşlarına mesaj veren CHP yönetimi, bu kez "Arınma için önce siyasi ahlak kanunu" pankartını astı.

CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki "arınma" hesaplaşmasında pankartlara bir yenisi eklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ahlak kanunu çağrısının ardından CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine "Arınma için önce siyasi ahlak kanunu" yazılı pankart asıldı.

CHP'den Yeni Parti’ye siyasi ahlak göndermesi. (Foto: Ekran görüntüsü)

GENEL MERKEZ CEPHESİNDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

CHP'deki ayrışma sürecinde genel merkez binası, yönetimin siyasi mesajlarının başlıca adreslerinden biri oldu.

Takvim'in önceki haberlerinde, 29 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu "Şimdi arınma zamanı" pankartının hazırlandığı aktarılmıştı. Yeni Parti'nin kurulmasının ardından 7 Eylül'de binaya "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" yazılı afiş asıldı. Ardından gelen "Siyaset zenginleşme aracı değildir" pankartı ise Özel ve İmamoğlu cephesine gönderme olarak değerlendirilmişti.

Son pankartla birlikte CHP yönetimi, siyasi ahlak vurgusunu yeniden genel merkez cephesine taşıdı.

KOPUŞUN ARDINDAN "ARINMA" AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun ayrılık sonrasındaki açıklamaları, pankartların hangi siyasi zeminde yükseldiğini de gösteriyor.

CHP lideri, 25 Temmuz'daki üye katılım töreninde, Özel ve beraberindeki milletvekillerinin ayrılmasının ardından, "Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" demişti. Bu sözler, Yeni Parti'yi kuran kadrolara yönelik mesaj olarak değerlendirilmişti.

CHP ile Yeni Parti arasındaki arınma tartışması pankartlara taşındı. (Foto: Takvim foto arşivi)

PANKARTTA HESAPLAŞMA, SEÇİMDE ORTAKLIK

Bununla birlikte iki parti arasındaki sert söylem, seçimlerde ortak hareket edilmesini engellemedi. CHP ile Yeni Parti, Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde ittifak kurdu.

Belediye başkanvekilliği seçimlerinde de benzer temaslar yaşandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar'da birlikte hareket ettiklerini, Adalar'daki süreci de Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile koordineli yürüttüklerini açıkladı.

Özel ise "Ne iş birliği?" diyerek bu tanımlamaya karşı çıktı. Sarı'nın ortak kararlar alındığını savunmasıyla tartışma, iki tarafın birbirini yalanladığı yeni bir hesaplaşmaya dönüştü.

CHP yönetiminin ayrılan kadroları "arınma" söylemiyle hedef alırken seçimlerde aynı siyasi yapıyla buluşması, verdiği mesajların tutarlılığını tartışmaya açıyor. Genel merkez cephesindeki pankartlar ayrışmayı vurgularken, seçimlerde kurulan ortaklıklar iki parti arasındaki köprülerin bütünüyle atılmadığını gösteriyor.

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