İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 83 ölçüldü. İBB CepTrafik verilerine göre Anadolu Yakası yüzde 87 ile daha yoğun olurken, Avrupa Yakası'nda oran yüzde 80 oldu. İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU İstanbul geneli Yüzde 83 Anadolu Yakası Yüzde 87 Avrupa Yakası Yüzde 80

ANADOLU YAKASINDA TEM VE D-100'DE YOĞUNLUK AA'nın aktardığına göre, D-100 kara yolunda Acıbadem-Kartal arasında trafik çift yönlü yoğunlaştı. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine uzanan araç trafiği, Kavacık-Kozyatağı bağlantısında da etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında yoğunluk gözlenirken, Şile Otoyolu'nda yer yer çift yönlü trafik ağır seyretti.