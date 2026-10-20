UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da akşam trafiği: TEM, D-100 ve köprülerde yoğunluk nerede toplandı?

İstanbul’da akşam trafiği, yalnızca köprü geçişlerinde değil, TEM ve D-100 üzerindeki kritik bağlantılarda da yavaşladı. Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli-Çamlıca ve Kavacık-Kozyatağı, Avrupa Yakası’nda ise Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Hasdal ve Seyrantepe çevresi yoğunluğun görüldüğü güzergahlar oldu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da akşam trafiği: TEM, D-100 ve köprülerde yoğunluk nerede toplandı?

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 83 ölçüldü. İBB CepTrafik verilerine göre Anadolu Yakası yüzde 87 ile daha yoğun olurken, Avrupa Yakası'nda oran yüzde 80 oldu.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU
İstanbul geneli
Yüzde 83
Anadolu Yakası
Yüzde 87
Avrupa Yakası
Yüzde 80

İstanbul'da akşam trafiği: TEM, D-100 ve köprülerde yoğunluk nerede toplandı?-2

ANADOLU YAKASINDA TEM VE D-100'DE YOĞUNLUK

AA'nın aktardığına göre, D-100 kara yolunda Acıbadem-Kartal arasında trafik çift yönlü yoğunlaştı. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine uzanan araç trafiği, Kavacık-Kozyatağı bağlantısında da etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında yoğunluk gözlenirken, Şile Otoyolu'nda yer yer çift yönlü trafik ağır seyretti.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu. | Görsel: AAYoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu. | Görsel: AA

AVRUPA YAKASINDA GEÇİŞ NOKTALARI YOĞUNLAŞTI

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde çift yönlü yoğunluk oluştu. Edirne yönünde ise Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar trafik devam etti.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 87'ye ulaşırken, Avrupa Yakası yüzde 80'de kaldı. | Görsel: AAAnadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 87'ye ulaşırken, Avrupa Yakası yüzde 80'de kaldı. | Görsel: AA

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı ile Edirne yönündeki Früzköy mevkiinde araçlar yavaş ilerledi. Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantılarında, Kennedy Caddesi'nde Avrasya Tüneli girişinde de yoğunluk gözlendi.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

GİB'den 860 kişilik alım! Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı takvimi açıklandı: Adaylarda 65 KPSS puanı şartı
SONRAKİ HABER

Milyonlarca memur adayının beklediği haber geldi
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler