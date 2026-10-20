İstanbul'da akşam trafiği: TEM, D-100 ve köprülerde yoğunluk nerede toplandı?
İstanbul’da akşam trafiği, yalnızca köprü geçişlerinde değil, TEM ve D-100 üzerindeki kritik bağlantılarda da yavaşladı. Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli-Çamlıca ve Kavacık-Kozyatağı, Avrupa Yakası’nda ise Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Hasdal ve Seyrantepe çevresi yoğunluğun görüldüğü güzergahlar oldu.
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 83 ölçüldü. İBB CepTrafik verilerine göre Anadolu Yakası yüzde 87 ile daha yoğun olurken, Avrupa Yakası'nda oran yüzde 80 oldu.
ANADOLU YAKASINDA TEM VE D-100'DE YOĞUNLUK
AA'nın aktardığına göre, D-100 kara yolunda Acıbadem-Kartal arasında trafik çift yönlü yoğunlaştı. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine uzanan araç trafiği, Kavacık-Kozyatağı bağlantısında da etkili oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında yoğunluk gözlenirken, Şile Otoyolu'nda yer yer çift yönlü trafik ağır seyretti.
TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı ile Edirne yönündeki Früzköy mevkiinde araçlar yavaş ilerledi. Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantılarında, Kennedy Caddesi'nde Avrasya Tüneli girişinde de yoğunluk gözlendi.
Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.