COP31 öncesi algı operasyonu! “Avrupa çöpünü Türkiye’ye döküyor” iddiasına DMM’den yalanlama: “Ağır manipülasyon”
DMM, Türkiye’ye yalnızca sanayide ham madde olarak kullanılacak, kaynağında ayrıştırılmış temiz atıkların ithalatına izin verildiğini bildirdi. Açıklamada, “Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor” yönündeki paylaşımların manipülasyon içerdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu içeriklerin gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içerdiğini belirten DMM, atık ithalatına ilişkin kuralları ve denetim süreçlerini aktardı.
İTHALATTA HAM MADDE VE AYRIŞTIRMA ŞARTI
Türkiye'ye ithal edilebilecek atıkların niteliğine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'ye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesinlikle yasaktır. Ülkemize yalnızca sanayide ham madde olarak kullanılmak üzere temiz, kaynağında ayrıştırılmış atıkların lisanslı tesislerde işlenmek üzere ithalatına izin verilmektedir."
UYGUN OLMAYAN SEVKİYATLAR GERİ GÖNDERİLİYOR
DMM, standartları karşılamayan yüklerin ülkeye alınmadığını, kabul edilen sevkiyatların ise tesise ulaşıncaya kadar takip edildiğini bildirdi:
"Standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkemize girişine izin verilmeyip geldiği ülkeye derhal iadesi sağlanmaktadır. Kabul edilen yükler ise gümrük noktasından tesise ulaşana kadar takip sistemleri ile anlık olarak izlenmektedir. Çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı da sıfır tolerans ilkesiyle denetimler sürdürülmektedir."
COP31 ÖNCESİNDEKİ PAYLAŞIMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Açıklamada, iddiaların Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde gündeme getirilmesine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:
"Konunun çarpıtılarak özellikle Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde gündeme taşınması kötü niyetli bir algı çalışması olduğunu açıkça göstermektedir. Sıfır Atık Hareketi ile küresel ölçekte çevre politikalarına öncülük eden ülkemizi hedef alan bu tür asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurum ve makamların resmi açıklamalarının esas alınması önemle rica olunur."
Kurum’dan Özel’e Ayazağa çıkışı!
Fon mağdurlarına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme