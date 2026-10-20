UYGUN OLMAYAN SEVKİYATLAR GERİ GÖNDERİLİYOR

DMM, standartları karşılamayan yüklerin ülkeye alınmadığını, kabul edilen sevkiyatların ise tesise ulaşıncaya kadar takip edildiğini bildirdi:

"Standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkemize girişine izin verilmeyip geldiği ülkeye derhal iadesi sağlanmaktadır. Kabul edilen yükler ise gümrük noktasından tesise ulaşana kadar takip sistemleri ile anlık olarak izlenmektedir. Çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı da sıfır tolerans ilkesiyle denetimler sürdürülmektedir."