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Ankara'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu! 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara'da jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda tabanca, fişek, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu! 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda ise 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (Fotoğraflar: İHA)Operasyonlar sonucunda ise 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (Fotoğraflar: İHA)

TABANCA, DEDEKTÖR VE KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet dedektör ve 29 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulduğu, operasyonlar sonucunda ise 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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