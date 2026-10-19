Gebze'deki sel faciasında ikinci acı haber! Fatih Demirtaş'ın ardından Doğan Arslan'ın da cansız bedeni bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşan dereye düşen cipte kaybolan 2 kişiden de acı haber geldi. Sel sularına kapılan Fatih Demirtaş'ın (32) cansız bedeninin bulunmasının ardından, kayıp olarak aranan Doğan Arslan'ın da cansız bedenine Pendik Göçbeyli'de ulaşıldı. Cipin sürücüsü Mustafa Deniz Ertaş ise aracın camını kırarak dışarı çıkmış, bir ağacın dalına tutunarak kurtulmuştu.
İstanbul ve Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanağın ardından Gebze-Pendik sınırında meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Gebze'nin Kadıllı Mahallesi'nde dereye düşerek akıntıya kapılan cipte bulunan 3 kişiden sürücü Mustafa Deniz Ertaş kendi imkânlarıyla kurtulurken, Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş sel sularında kaybolmuştu. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında önce Fatih Demirtaş'ın, ardından Doğan Arslan'ın cansız bedeni bulundu.Pendik'te kayıp 2 kişiden 1'i ölü bulundu
DEREYE DÜŞEN CİP SEL SULARINA KAPILDI
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yakınındaki derede meydana geldi.
Kadıllı Mahallesi'ndeki yazlıktan İstanbul'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, dereye düştü.
Şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen derenin akıntısına kapılan araç sürüklenmeye başladı.
Cipte bulunan Mustafa Deniz Ertaş, Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş araçtan çıkmaya çalıştı.
CAMI KIRIP DIŞARI ÇIKTILAR! SÜRÜCÜ AĞACA TUTUNARAK KURTULDU
Sel sularına kapılan cipin sürücüsü Mustafa Deniz Ertaş, aracın camını kırarak iki arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını anlattı.
Akıntıyla sürüklenen Ertaş, kıyıdaki bir ağacın dalına tutunarak kurtulmayı başardı.
Ancak Ertaş, araçtan çıktıktan sonra arkadaşları Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş'ı bir daha göremediğini belirtti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
İLK ACI HABER FATİH DEMİRTAŞ'TAN GELDİ
Sel sularında kaybolan 2 kişiyi bulmak için İstanbul ve Kocaeli'den çok sayıda ekip bölgede arama çalışması başlattı.
Pendik Göçbeyli köyü çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalar sonucunda, kayıp kişilerden 32 yaşındaki Fatih Demirtaş'ın cansız bedenine öğle saatlerinde ulaşıldı.
Demirtaş'ın bulunmasının ardından ekipler, Doğan Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürdü.
DOĞAN ARSLAN'IN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ikinci acı haber de geldi.
Kayıp olarak aranan Doğan Arslan'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli köyünde bulundu.
Ekiplerin dere yatağı ve çevresinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda Arslan'ın cansız bedenine dere kenarına yakın bir bölgede ulaşıldı.
Böylece sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişinin de cansız bedenleri bulunmuş oldu.
İSTANBUL VE KOCAELİ EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmalara İstanbul AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kocaeli AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri katıldı.
Ekipler, derenin akış güzergâhı boyunca arama faaliyetleri gerçekleştirdi.
VALİ AKTAŞ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kadıllı Mahallesi Göçbeyli dere yatağı mevkisinde yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceledi.
AFAD tarafından kurulan kriz merkezinde yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, kayıp kişilerin yakınlarıyla da bir araya geldi.
İncelemelerde Vali Aktaş'a Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kocaeli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt ve AFAD yetkilileri eşlik etti.