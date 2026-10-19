Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yakınındaki derede meydana geldi. Kadıllı Mahallesi'ndeki yazlıktan İstanbul'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, dereye düştü.

İstanbul ve Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanağın ardından Gebze-Pendik sınırında meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Gebze'nin Kadıllı Mahallesi'nde dereye düşerek akıntıya kapılan cipte bulunan 3 kişiden sürücü Mustafa Deniz Ertaş kendi imkânlarıyla kurtulurken, Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş sel sularında kaybolmuştu. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında önce Fatih Demirtaş'ın, ardından Doğan Arslan'ın cansız bedeni bulundu.

Pendik’te taşan dere otomobili sürükledi, 2 kişi kayboldu. (Foto: AA)

CAMI KIRIP DIŞARI ÇIKTILAR! SÜRÜCÜ AĞACA TUTUNARAK KURTULDU

Sel sularına kapılan cipin sürücüsü Mustafa Deniz Ertaş, aracın camını kırarak iki arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını anlattı.

Akıntıyla sürüklenen Ertaş, kıyıdaki bir ağacın dalına tutunarak kurtulmayı başardı.

Ancak Ertaş, araçtan çıktıktan sonra arkadaşları Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş'ı bir daha göremediğini belirtti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.



Otomobil sel sularında sürüklendi, ekipler seferber oldu. (Foto: AA)

İLK ACI HABER FATİH DEMİRTAŞ'TAN GELDİ



Sel sularında kaybolan 2 kişiyi bulmak için İstanbul ve Kocaeli'den çok sayıda ekip bölgede arama çalışması başlattı.

Pendik Göçbeyli köyü çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalar sonucunda, kayıp kişilerden 32 yaşındaki Fatih Demirtaş'ın cansız bedenine öğle saatlerinde ulaşıldı.

Demirtaş'ın bulunmasının ardından ekipler, Doğan Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürdü.

DOĞAN ARSLAN'IN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ikinci acı haber de geldi.

Kayıp olarak aranan Doğan Arslan'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli köyünde bulundu.

Ekiplerin dere yatağı ve çevresinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda Arslan'ın cansız bedenine dere kenarına yakın bir bölgede ulaşıldı.

Böylece sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişinin de cansız bedenleri bulunmuş oldu.