Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne özel mesaj: "Tasa ve sevinçte her zaman biriz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan Türklerine selamlarını ileten Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A KARDEŞLİK MESAJI
Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü Türkiye ve Türk milleti adına kutlayan Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir yaşadığımız Azerbaycan Türkü dostlarıma selamlarımı iletiyorum."
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel