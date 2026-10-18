Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı. (Foto: Sosyal medya)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A KARDEŞLİK MESAJI

Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü Türkiye ve Türk milleti adına kutlayan Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir yaşadığımız Azerbaycan Türkü dostlarıma selamlarımı iletiyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN