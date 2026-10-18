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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne özel mesaj: "Tasa ve sevinçte her zaman biriz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan Türklerine selamlarını ileten Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne özel mesaj: "Tasa ve sevinçte her zaman biriz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı. (Foto: Sosyal medya)Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı. (Foto: Sosyal medya)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A KARDEŞLİK MESAJI

Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü Türkiye ve Türk milleti adına kutlayan Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir yaşadığımız Azerbaycan Türkü dostlarıma selamlarımı iletiyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne özel mesaj: "Tasa ve sevinçte her zaman biriz"-3 Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne özel mesaj: "Tasa ve sevinçte her zaman biriz"-4 Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne özel mesaj: "Tasa ve sevinçte her zaman biriz"-5
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