Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sel felaketinde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılması sırasında duygulandıran anlar yaşandı. AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye çıkarılan minik Zeynep'i kucağına alan AFAD personeli Murat Ergül, bebeğin uykusunu bölmemek için onu usulca pışpışladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o anları anlattı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı. (Foto: Sosyal medya)

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu anlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı."

BAKAN ÇİFTÇİ: "SEN DAHA ONLARIN ADINI BİLE BİLMEZKEN..."

AFAD ekiplerinin gösterdiği fedakarlığa dikkat çeken Bakan Çiftçi, Zeynep bebeğe seslenerek şunları söyledi:

"Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım. Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir."