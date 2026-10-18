Sakarya'da selin ortasında yürekleri ısıtan anlar! AFAD personeli Zeynep bebeğin uykusunu bölmeye kıyamadı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. AFAD personeli Murat Ergül'ün kucağına aldığı bebeğin uykusu bölünmesin diye onu pışpışlaması yürekleri ısıttı. O anları paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız" sözleriyle afet bölgesinde görev yapan ekiplere teşekkür etti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sel felaketinde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılması sırasında duygulandıran anlar yaşandı. AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye çıkarılan minik Zeynep'i kucağına alan AFAD personeli Murat Ergül, bebeğin uykusunu bölmemek için onu usulca pışpışladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o anları anlattı.Selden kurtardığı bebeği pışpışladı
SELDE MAHSUR KALAN 8 AYLIK ZEYNEP BEBEK KURTARILDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 8 aylık Zeynep bebek mahsur kaldı.
Bölgedeki çalışmalara katılan AFAD ekipleri, minik bebeği bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarma sırasında AFAD personeli Murat Ergül'ün bebeğe gösterdiği şefkat ise dikkat çekti.
UYKUSU BÖLÜNMESİN DİYE PIŞPIŞLADI
Zeynep bebeği kucağına alan AFAD personeli Murat Ergül, zorlu kurtarma çalışmasının ardından bebeğin uykusunu bölmemek için onu usul usul pışpışladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu anlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı."
BAKAN ÇİFTÇİ: "SEN DAHA ONLARIN ADINI BİLE BİLMEZKEN..."
AFAD ekiplerinin gösterdiği fedakarlığa dikkat çeken Bakan Çiftçi, Zeynep bebeğe seslenerek şunları söyledi:
"Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım. Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir."
AFAD EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Afet bölgelerinde görev yapan ekiplerin fedakarlıklarını vurgulayan Bakan Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin."