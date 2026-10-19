Hasan Şeyh Mahmud Çağrı Bey'de! Türk sondaj gemisinin Somali'deki faaliyetlerini inceledi
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj operasyonunu yürüttüğü Çağrı Bey sondaj gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Milli Savunma Bakanlığı, ziyaret kapsamında Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek veren ve gemiye refakat ve koruma görevi üstlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının da ziyaret edildiğini duyurdu.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kara sularında petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye ait Çağrı Bey sondaj gemisini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyet, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Somali Deniz Görev Grubu (SDGG) faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, refakat ve koruma görevi icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.
ÇAĞRI BEY SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Çağrı Bey, Türkiye'nin enerji filosuna katılan en gelişmiş 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisidir. 2024 yılında Güney Kore'de inşası tamamlanan gemi, Türkiye'nin Mavi Vatan dışındaki ve yurt dışındaki ilk derin deniz arama operasyonlarını yürütmektedir.
Uzunluğu 228, genişliği 42, yüksekliği 114 metre olan Çağrı Bey, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Yaklaşık 200 personelin aynı anda konaklayabileceği modern bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca üzerinde operasyonel transferler için entegre bir helikopter pisti yer almaktadır.
Deniz üzerinde sabit kalmasını ve akıntılardan etkilenmemesini sağlayan DP3 Dinamik Konumlandırma Sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca operasyonlarda 4.000 metre derinliğe dalabilen özel bir su altı robotu aktif olarak kullanılmaktadır.
Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarındaki Curad-1 kuyusunda gerçekleştirmektedir.