Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyet, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Somali Deniz Görev Grubu (SDGG) faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, refakat ve koruma görevi icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Ziyareti MSB sosyal medya hesabından duyurdu. (Foto: MSB)

ÇAĞRI BEY SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Çağrı Bey, Türkiye'nin enerji filosuna katılan en gelişmiş 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisidir. 2024 yılında Güney Kore'de inşası tamamlanan gemi, Türkiye'nin Mavi Vatan dışındaki ve yurt dışındaki ilk derin deniz arama operasyonlarını yürütmektedir.

Uzunluğu 228, genişliği 42, yüksekliği 114 metre olan Çağrı Bey, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Yaklaşık 200 personelin aynı anda konaklayabileceği modern bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca üzerinde operasyonel transferler için entegre bir helikopter pisti yer almaktadır.