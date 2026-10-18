Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşüyor: Yüksek hızlı tren projesinde yüzde 50 eşiği aşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını açıkladı. Saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen 142 kilometrelik hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arasındaki tren yolculuğu 1 saat 45 dakikaya düşecek. Projeyle yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.
Türkiye'nin demiryolu ulaşım ağını genişletecek Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 142 kilometrelik hatta fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacak proje sayesinde Kayseri yüksek hızlı tren ağına bağlanacak, Ankara ile Kayseri arasındaki seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya inecek.Yerköy-Kayseri hattına 5 yeni istasyon
142 KİLOMETRELİK HATTA YÜZDE 50 EŞİĞİ AŞILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
ANKARA-KAYSERİ ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre edilecek.
Projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, ulaşım süresinde önemli bir kısalma sağlanacağını vurguladı.
Uraloğlu, "Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız." açıklamasında bulundu.
YÜKSEK HIZLI TREN HATTINDA 5 İSTASYON OLACAK
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 5 istasyon yer alacak.
Hattın güzergahına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demiryolu ulaşımını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
YILDA 5,5 MİLYON YOLCU, 13,5 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK
Yüksek hızlı tren projesi yalnızca yolcu ulaşımına değil, yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.
Bakan Uraloğlu, hattın yıllık taşıma kapasitesine ilişkin hedefleri şu sözlerle açıkladı: "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz."
Projenin Orta Koridor üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, hattın Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.
15 TÜNEL VE 27 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında önemli mühendislik yapıları da hayata geçiriliyor.
Hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ile 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edilecek.
Bakan Uraloğlu, projedeki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor."
25 ALTGEÇİT VE 91 MENFEZ TAMAMLANDI
Projede tünel ve köprü çalışmalarının yanı sıra altgeçit, üstgeçit ve menfez imalatları da sürüyor.
Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımı tamamlandı.
Hattın kalan bölümlerinde ise 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatları devam ediyor. Tünel kazıları ve köprü yapım çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.