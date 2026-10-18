142 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) YILDA 5,5 MİLYON YOLCU, 13,5 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK Yüksek hızlı tren projesi yalnızca yolcu ulaşımına değil, yük taşımacılığına da katkı sağlayacak. Bakan Uraloğlu, hattın yıllık taşıma kapasitesine ilişkin hedefleri şu sözlerle açıkladı: "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz." Projenin Orta Koridor üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, hattın Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri, YHT ağına bağlanmaya hazırlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) 15 TÜNEL VE 27 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında önemli mühendislik yapıları da hayata geçiriliyor. Hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ile 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edilecek. Bakan Uraloğlu, projedeki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor."