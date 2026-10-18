UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşüyor: Yüksek hızlı tren projesinde yüzde 50 eşiği aşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını açıkladı. Saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen 142 kilometrelik hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arasındaki tren yolculuğu 1 saat 45 dakikaya düşecek. Projeyle yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşüyor: Yüksek hızlı tren projesinde yüzde 50 eşiği aşıldı

Türkiye'nin demiryolu ulaşım ağını genişletecek Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 142 kilometrelik hatta fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacak proje sayesinde Kayseri yüksek hızlı tren ağına bağlanacak, Ankara ile Kayseri arasındaki seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya inecek.

Video Oynatma İkonu Yerköy-Kayseri hattına 5 yeni istasyon

Yerköy-Kayseri YHT hattında çalışmaların yarısı aşıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yerköy-Kayseri YHT hattında çalışmaların yarısı aşıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

142 KİLOMETRELİK HATTA YÜZDE 50 EŞİĞİ AŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

ANKARA-KAYSERİ ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre edilecek.

Projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, ulaşım süresinde önemli bir kısalma sağlanacağını vurguladı.

Uraloğlu, "Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız." açıklamasında bulundu.

Ankara-Kayseri arası hızlı trenle 1 saat 45 dakika olacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Ankara-Kayseri arası hızlı trenle 1 saat 45 dakika olacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YÜKSEK HIZLI TREN HATTINDA 5 İSTASYON OLACAK

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 5 istasyon yer alacak.

Hattın güzergahına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demiryolu ulaşımını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

142 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)142 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YILDA 5,5 MİLYON YOLCU, 13,5 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

Yüksek hızlı tren projesi yalnızca yolcu ulaşımına değil, yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.

Bakan Uraloğlu, hattın yıllık taşıma kapasitesine ilişkin hedefleri şu sözlerle açıkladı: "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz."

Projenin Orta Koridor üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, hattın Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri, YHT ağına bağlanmaya hazırlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Kayseri, YHT ağına bağlanmaya hazırlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

15 TÜNEL VE 27 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında önemli mühendislik yapıları da hayata geçiriliyor.

Hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ile 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edilecek.

Bakan Uraloğlu, projedeki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor."

Projede 15 tünel ve 27 köprü inşa ediliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Projede 15 tünel ve 27 köprü inşa ediliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

25 ALTGEÇİT VE 91 MENFEZ TAMAMLANDI

Projede tünel ve köprü çalışmalarının yanı sıra altgeçit, üstgeçit ve menfez imalatları da sürüyor.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımı tamamlandı.

Hattın kalan bölümlerinde ise 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatları devam ediyor. Tünel kazıları ve köprü yapım çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşüyor: Yüksek hızlı tren projesinde yüzde 50 eşiği aşıldı-7 Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşüyor: Yüksek hızlı tren projesinde yüzde 50 eşiği aşıldı-8 Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşüyor: Yüksek hızlı tren projesinde yüzde 50 eşiği aşıldı-9

Sosyal medyada ilan verenlere ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Meta ve TikTok'a milyonluk yaptırım
SONRAKİ HABER

Tiktok ve Meta'ya ağır yaptırım!

 Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a uyuşturucu ticareti suçlaması! İddianame hazır: 10 yıl hapsi isteniyor
ÖNCEKİ HABER

İlyas'ın yatarı 10 yıl!
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler