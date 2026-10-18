AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 10. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Festivalde yeni anayasa talebini yineleyen Yayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin mesaj verdi. Hatay'da devam eden ulaşım yatırımlarına değinen Yayman, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları anlattı.

Hüseyin Yayman, Hatay’daki festivalde yeni anayasa çağrısı yaptı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Festivalde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, "Cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız var. Cumhur ittifakımızın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirten Yayman, vatandaşların sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini ifade etti.

Yayman, "Çiftçimizin, esnafımızın problemi bizim problemimizdir. İnşallah bu problemleri adım adım çözeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Yayman: Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan

HATAY'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Yayman'ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de yeni anayasa talebi oldu.

Mevcut anayasanın Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını savunan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin siyaset, kamu yönetimi ve yerel yönetimler yazılımını güncelleyecek, Türkiye'yi küresel güç haline getirecek yeni bir anayasa talebimizi Altınözü Festivali'nden bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz."

Yayman, mevcut anayasanın millete dar geldiğini belirterek Türkiye'nin küresel güç olma hedefi doğrultusunda yeni bir devlet ve siyaset anlayışı ile yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu savundu.