Hüseyin Yayman'dan Hatay'da yeni anayasa çağrısı! Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin net mesaj: "Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da düzenlenen 10. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nde yeni anayasa çağrısında bulundu. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Yayman, Hatay'daki deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarına ve Amanos Tüneli, Belen Otoyolu ile Altınözü-Antakya kara yolu projelerine ilişkin açıklamalar yaptı. Yayman, muhalefet belediyelerine yönelik eleştirilerde de bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 10. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Festivalde yeni anayasa talebini yineleyen Yayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin mesaj verdi. Hatay'da devam eden ulaşım yatırımlarına değinen Yayman, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları anlattı.
"CUMHUR İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Festivalde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, "Cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız var. Cumhur ittifakımızın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.
Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirten Yayman, vatandaşların sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini ifade etti.
Yayman, "Çiftçimizin, esnafımızın problemi bizim problemimizdir. İnşallah bu problemleri adım adım çözeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözlerini kullandı.Yayman: Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan
HATAY'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Yayman'ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de yeni anayasa talebi oldu.
Mevcut anayasanın Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını savunan Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin siyaset, kamu yönetimi ve yerel yönetimler yazılımını güncelleyecek, Türkiye'yi küresel güç haline getirecek yeni bir anayasa talebimizi Altınözü Festivali'nden bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz."
Yayman, mevcut anayasanın millete dar geldiğini belirterek Türkiye'nin küresel güç olma hedefi doğrultusunda yeni bir devlet ve siyaset anlayışı ile yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu savundu.
AMANOS TÜNELİ VE BELEN OTOYOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Hatay'da devam eden ulaşım projelerine ilişkin bilgi veren Yayman, Amanos Tüneli ve Belen Otoyolu yatırımlarına dikkat çekti.
Yayman, şunları söyledi: "Hatay'ın 'çılgın projeleri' olarak adlandırılan çalışmaları, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapıyoruz. Amanos Tüneli'ni içinde tren rayı olmak suretiyle yapıyoruz. Başladı, çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından bir tanesi. Yine Belen otoyolu yıllardır konuşulan bir meseleydi. Otoyol başladı, tüneller açılmaya devam ediyor, viyadükler yapıldı."
ALTINÖZÜ-ANTAKYA YOLU İÇİN TAMAMLAMA SÖZÜ
Altınözü-Antakya kara yolunun ihalesinin gerçekleştirildiğini açıklayan Yayman, projenin tamamlanması için gerekli ödeneklerin ayrılacağını söyledi.
Yayman, "Bu yol Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Sayın Abdulkadir Uraloğlu tarafından ihale edildi. Yol devam ediyor. Gerekli ödenekleri ayıracağız ve Altınözü yolunu tamamlayacağız. Bunun da müjdesini verelim." diye konuştu.
"DEPREM BÖLGESİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUYOR"
6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinen Yayman, kentin büyük yatırımlarla ayağa kaldırıldığını belirtti.
Yayman, "Deprem bölgesi küllerinden yeniden doğmaktadır. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz." sözleriyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Hatay'ın ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla bölgenin çekim merkezi haline geldiğini ifade eden Yayman, Cumhur İttifakı yönetimindeki belediyelerin hizmetlerini artırarak sürdüreceğini söyledi.
MUHALEFET BELEDİYELERİNE ELEŞTİRİ
Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Yayman, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda belediyelerin hesap vermesi gerektiğini savundu.
AK Parti'nin sorunlarla karşılaştığında gerekli adımları attığını belirten Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"Çiftçimizin, esnafımızın problemi bizim problemimizdir. İnşallah bu problemleri adım adım çözeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti, ismi gibi ak bir partidir. Nefsine yenik düşen, bir problemin parçası halinde olanla ilgili Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi biz asla beraber yol yürümeyiz, yollarımızı ayırırız ve bu sorunları çözerek daha da güçlü biçimde yolumuza devam ederiz. Hiç kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Bulanık suda balık avlamak isteyenlere 'Dönün aynada kendinize bakın' diyoruz. Dolayısıyla AK Parti'ye bu meselelerde laf yetiştirenler önce belediyelerdeki kamu bütçesini nasıl israf ettiklerini, yolsuzluklara bulaştıklarını, kamu maliyesini zarara uğratıklarını ve gece yarısı birbirlerine attıkları mesajları ifade etmeleri lazım."
Yayman, partisinin siyasi çizgisini sürdürmeye devam edeceğini belirterek "Tarihin doğru tarafındayız. AK Parti ismi gibi AK Partidir". dedi.
FESTİVALDE ZEYTİN HASADI YAPILDI
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde kortej yürüyüşüne katılan Yayman, vatandaşlarla birlikte zeytin hasadı yaptı ve ekim için hazırlanan fideleri toprakla buluşturdu.
Festivalin açılış töreninde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise zeytin üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.
Masatlı, "Zeytinimizin hem kalitesinin ölçülmesi hem de çiftçimizin verimliliğinin yükseltilmesi bakımından arkadaşlarımız gece gündüz çalışmaktadır. Bizler burada zeytini en kaliteli bir şekilde hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunmak için hep beraber gayret edeceğiz." diye konuştu.
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da festivalde konuşarak organizasyonun hayırlı olmasını diledi.