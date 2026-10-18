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İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 48'i aştı... En dolu ve en boş barajlar belli oldu

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, sonbahar mevsimiyle birlikte gelen yağış bereketinin ardından yükseliş trendine girdi. İSKİ’nin açıkladığı 18 Ekim 2026 tarihli resmi rakamlara göre, kente su sağlayan 10 büyük barajın ortalama doluluk oranı yüzde 48,33 olarak kayıtlara geçti. Bazı barajlarda su seviyesi yüzde 70 sınırını rahatlıkla geçerken, Pabuçdere gibi bazı kaynaklarda ise kuraklık etkilerinin sürdüğü, seviyenin yüzde 3,58 düzeyinde kaldığı saptandı.

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İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 48'i aştı... En dolu ve en boş barajlar belli oldu

İstanbul genelinde tesirini gösteren sonbahar yağışları, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara adeta can suyu oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 18 Ekim tarihli verilere göre, yağış bereketinin ardından barajların genel doluluk oranı yüzde 48,33 seviyesine ulaştı.

ELMALI BARAJI YÜZDE 77 SEVİYESİNİ AŞTI

İSKİ verilerine göre, yağış bereketinden en çok nasibini alan kaynakların başında Elmalı Barajı geldi. İstanbul genelinde en yüksek doluluk oranı yüzde 77,48 ile Elmalı Barajı bünyesinde ölçüldü.

Bu barajı yüzde 75,75 ile Darlık, yüzde 75,03 ile Alibey Barajı izledi.

Istrancalar Barajı ise yüzde 70,48 doluluk oranıyla dikkat çeken diğer kaynaklar arasında yer aldı.

İstanbul barajlarında bir günde yüzde 7 artış: 1985 yılından bu yana en yüksek seviye... Elmalı Barajı tamamen dolduİstanbul barajlarında bir günde yüzde 7 artış: 1985 yılından bu yana en yüksek seviye... Elmalı Barajı tamamen doldu

İKİ BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 10 SINIRININ ALTINDA

Yağışların getirdiği berekete rağmen bazı barajlarda su seviyesinin kritik eşikte olduğu görüldü.

En düşük doluluk oranı yüzde 3,58 ile Pabuçdere Barajı bünyesinde kaydedildi.

Kazandere Barajı özelinde ise doluluk yüzde 8,08 olarak ölçüldü.

Böylece iki barajda da su seviyesi yüzde 10 sınırının altında kaldı.

Sonbahar yağışlarının getirdiği bereket sayesinde barajların genel doluluk oranı yüzde 48,33 seviyesine çıkarken, Elmalı Barajı yüzde 77,48 ile en dolu kaynak oldu. (Arşiv fotoğraf: DHA)Sonbahar yağışlarının getirdiği bereket sayesinde barajların genel doluluk oranı yüzde 48,33 seviyesine çıkarken, Elmalı Barajı yüzde 77,48 ile en dolu kaynak oldu. (Arşiv fotoğraf: DHA)

İstanbul Baraj Doluluk Oranları

İSKİ'nin 18 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

  • Elmalı Barajı: Yüzde 77,48
  • Darlık Barajı: Yüzde 75,75
  • Alibey Barajı: Yüzde 75,03
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 70,48
  • Ömerli Barajı: Yüzde 66,62
  • Terkos Barajı: Yüzde 36,67
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,95
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,18
  • Kazandere Barajı: Yüzde 8,08
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,58
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