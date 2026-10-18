İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 48'i aştı... En dolu ve en boş barajlar belli oldu
İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, sonbahar mevsimiyle birlikte gelen yağış bereketinin ardından yükseliş trendine girdi. İSKİ’nin açıkladığı 18 Ekim 2026 tarihli resmi rakamlara göre, kente su sağlayan 10 büyük barajın ortalama doluluk oranı yüzde 48,33 olarak kayıtlara geçti. Bazı barajlarda su seviyesi yüzde 70 sınırını rahatlıkla geçerken, Pabuçdere gibi bazı kaynaklarda ise kuraklık etkilerinin sürdüğü, seviyenin yüzde 3,58 düzeyinde kaldığı saptandı.
İstanbul genelinde tesirini gösteren sonbahar yağışları, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara adeta can suyu oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 18 Ekim tarihli verilere göre, yağış bereketinin ardından barajların genel doluluk oranı yüzde 48,33 seviyesine ulaştı.
ELMALI BARAJI YÜZDE 77 SEVİYESİNİ AŞTI
İSKİ verilerine göre, yağış bereketinden en çok nasibini alan kaynakların başında Elmalı Barajı geldi. İstanbul genelinde en yüksek doluluk oranı yüzde 77,48 ile Elmalı Barajı bünyesinde ölçüldü.
Bu barajı yüzde 75,75 ile Darlık, yüzde 75,03 ile Alibey Barajı izledi.
Istrancalar Barajı ise yüzde 70,48 doluluk oranıyla dikkat çeken diğer kaynaklar arasında yer aldı.
İKİ BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 10 SINIRININ ALTINDA
Yağışların getirdiği berekete rağmen bazı barajlarda su seviyesinin kritik eşikte olduğu görüldü.
En düşük doluluk oranı yüzde 3,58 ile Pabuçdere Barajı bünyesinde kaydedildi.
Kazandere Barajı özelinde ise doluluk yüzde 8,08 olarak ölçüldü.
Böylece iki barajda da su seviyesi yüzde 10 sınırının altında kaldı.