İstanbul genelinde tesirini gösteren sonbahar yağışları, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara adeta can suyu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 18 Ekim tarihli verilere göre, yağış bereketinin ardından barajların genel doluluk oranı yüzde 48,33 seviyesine ulaştı.

ELMALI BARAJI YÜZDE 77 SEVİYESİNİ AŞTI İSKİ verilerine göre, yağış bereketinden en çok nasibini alan kaynakların başında Elmalı Barajı geldi. İstanbul genelinde en yüksek doluluk oranı yüzde 77,48 ile Elmalı Barajı bünyesinde ölçüldü. Bu barajı yüzde 75,75 ile Darlık, yüzde 75,03 ile Alibey Barajı izledi. Istrancalar Barajı ise yüzde 70,48 doluluk oranıyla dikkat çeken diğer kaynaklar arasında yer aldı. İstanbul barajlarında bir günde yüzde 7 artış: 1985 yılından bu yana en yüksek seviye... Elmalı Barajı tamamen doldu