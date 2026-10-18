AK Parti'den 18 Ekim mesajı: Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki kardeşliğin, iki ülke arasındaki ebedi kardeşliğin timsali olduğunu vurguladı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı.
"İKİ DEVLET, TEK MİLLET" VURGUSU
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı "iki devlet , tek millet" şiarıyla selamlıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir."
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