AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)



"İKİ DEVLET, TEK MİLLET" VURGUSU



Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı "iki devlet , tek millet" şiarıyla selamlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN