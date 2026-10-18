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AK Parti'den 18 Ekim mesajı: Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki kardeşliğin, iki ülke arasındaki ebedi kardeşliğin timsali olduğunu vurguladı.

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AK Parti'den 18 Ekim mesajı: Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)


"İKİ DEVLET, TEK MİLLET" VURGUSU

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı "iki devlet , tek millet" şiarıyla selamlıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir."

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AK Parti'den 18 Ekim mesajı: Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz-2 AK Parti'den 18 Ekim mesajı: Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz-3 AK Parti'den 18 Ekim mesajı: Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz-4
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