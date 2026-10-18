Batı Karadeniz'de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz Dağı'na kar yağdı
Karadeniz'de etkili olan sağanak, fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da rüzgarın hızı saatte 116 kilometreye ulaşırken 5 ilçede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Ilgaz Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Bartın'da derelerin debisi yükselerek tarım alanlarını su basarken Düzce'de bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları Kastamonu, Bartın ve Düzce'de hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Kastamonu'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçarken, yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı görüldü. Bartın'da sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı. Düzce'de ise kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi.
KASTAMONU'DA FIRTINA 116 KİLOMETREYE ULAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Kastamonu'nun Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana ilçelerinde şiddetli fırtına etkili oldu.
Rüzgarın hızının saatte 116 kilometreye ulaşmasıyla birlikte bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yollara devrildi.
Fırtına nedeniyle İnebolu'da 2, Doğanyurt ve Abana'da ise birer ağaç devrildi.
Cide'de 3, Bozkurt ve Doğanyurt'ta birer evin çatısı uçtu.
224 PERSONEL, 81 İŞ MAKİNESİ SAHADA
Fırtına nedeniyle bazı köylerde elektrik direkleri de devrildi. Başkent EDAŞ ekipleri, zarar gören enerji nakil hatlarının onarılması için çalışma başlattı. Sel ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde 224 personel, 81 iş makinesi ve 11 araçla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve fırtınanın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
ILGAZ DAĞI MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kastamonu'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı çevresinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Kara yolu güzergahının yüksek kesimleri ile ormanlık alanlar karla kaplandı.
Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Ilgaz Dağı'nda ortaya çıkan görüntüler dron kamerasıyla da kaydedildi.
KARADENİZ'İN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Kastamonu'nun Cide ilçesinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e yoğun miktarda çamurlu su taşındı.
Denize ulaşan çamurlu sular nedeniyle ilçenin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
BARTIN'DA ARIT DERESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ
Bartın'da etkili olan sağanak yağışın ardından Arıt Deresi'nin debisi yükseldi.
Merkeze bağlı Arıt köyünden geçen derenin Çöme Boğazı mevkisinde su seviyesi artarken, dere taşma noktasına geldi.
Yükselen sular nedeniyle köydeki bazı tarım alanları sular altında kaldı.
Şiddetli akıntının taşıdığı toprak, Bartın Irmağı'nın renginin kırmızıya dönmesine neden oldu.
Akarsuyun kızıl renge bürünen görüntüsünü yoldan geçen vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
DÜZCE'DE EVLERİ SU BASTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.
Gölyaka ilçesine bağlı Yazıpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ve Cumayeri ilçesinde bazı evler ile araziler sular altında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kent genelinde ağaçlar devrildi.
BELEDİYE EKİPLERİ SU TAHLİYESİNE BAŞLADI
Düzce Belediyesi ekipleri, Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde kentin farklı noktalarında devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Gölyaka ve Cumayeri başta olmak üzere su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ilçe belediyeleri tarafından su tahliye çalışmaları yürütülüyor.
Kastamonu, Bartın ve Düzce'de ekiplerin olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın giderilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.