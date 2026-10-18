Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları Kastamonu, Bartın ve Düzce'de hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Kastamonu'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçarken, yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı görüldü. Bartın'da sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı. Düzce'de ise kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi.

Fırtına nedeniyle İnebolu'da 2, Doğanyurt ve Abana'da ise birer ağaç devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Kastamonu'nun Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana ilçelerinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Kastamonu’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. (Foto: AA)

224 PERSONEL, 81 İŞ MAKİNESİ SAHADA

Fırtına nedeniyle bazı köylerde elektrik direkleri de devrildi. Başkent EDAŞ ekipleri, zarar gören enerji nakil hatlarının onarılması için çalışma başlattı. Sel ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde 224 personel, 81 iş makinesi ve 11 araçla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve fırtınanın yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.