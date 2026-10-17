Başkan Erdoğan'dan net mesajlar: Savunma sanayii ve Gazze vurgusu

Vali Davut Gül'den açıklama! Hesaplara 10'ar bin TL yattı ek ödemeler yolda

Sarıgül dosyasında ses kaydı ortaya çıktı: "Yeter ki bizim hesaba girsin''

İstanbul'da sağanak ne zaman başlayacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten kritik uyarı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 1.5 milyar TL'lik vurgunda 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sağanak ne zaman başlayacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten kritik uyarı