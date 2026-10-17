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Bakan Murat Kurum Ayazağa için dev projeyi açıkladı: Dirençli şehir modeli geliyor

Bakan Murat Kurum Ayazağa için dev projeyi açıkladı: Dirençli şehir modeli geliyor

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İstanbul’da sel felaketinden en çok etkilenen Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede "Dirençli Şehir" modelinin hayata geçirileceğini açıkladı. Hak sahiplerine "Yarısı Bizden" kampanyası ya da "TOKİ" projesi olmak üzere 2 dönüştürme seçeneği sunan Bakan Kurum, bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını duyurdu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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