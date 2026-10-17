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Etimesgut soruşturmasında belediye başkan yardımcıları Bayındır ve Gözüoğlu dahil 7 şüpheli tutuklandı

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı alındı.

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Etimesgut soruşturmasında belediye başkan yardımcıları Bayındır ve Gözüoğlu dahil 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Belediye Başkan Yardımcıları Gültekin Bayındır ve Fikret Gözüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin tamamı yakalandı.

Soruşturma, ilk operasyonun ardından genişletilirken dosyaya Sayıştay raporları, MASAK analizleri ve rüşvet iddiaları da girdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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