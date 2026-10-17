Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Belediye Başkan Yardımcıları Gültekin Bayındır ve Fikret Gözüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin tamamı yakalandı.

Soruşturma, ilk operasyonun ardından genişletilirken dosyaya Sayıştay raporları, MASAK analizleri ve rüşvet iddiaları da girdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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