Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı, Mezopotamya'nın binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Mardin, bu kez sanatın, müziğin ve lezzetin buluşma noktası oldu. Taş sokakları, tarihi yapıları ve çok kültürlü yaşamıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan kent, dokuz gün boyunca yaşayan bir kültür sanat sahnesine dönüşecek. 172 etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde, birbirinden ünlü sanatçılar konserleriyle Mardinlilere müzik ziyafeti sunarken, ünlü şeflerin de katılacağı gastronomi buluşmaları ve 30'dan fazla Lezzet Noktası, Mezopotamya'nın köklü mutfak mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Mardin Kültür Yolu Festivali'nin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Mardin Kültür Yolu Festivali’nin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde açılış programı düzenlendi. "MARDİN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BİR KARDEŞLİK ŞÖLENİ OLACAK" Açılış programında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin kentin kültürel zenginliğini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Dokuz gün sürecek bu büyük buluşmada Mardin'imizin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve avluları sanatla, müzikle dolacak; konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sokak performanslarıyla şehrimiz bir kültür sanat sahnesine dönüşecektir." dedi. Festivalin, Mardin'i kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirme yolunda güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Akkoyun, "Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin'imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır." ifadelerini kullandı.