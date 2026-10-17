Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım: "Gençlerin insanlığın yarınlarına yön vermesini temenni ediyorum"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, vakfın çatısı altında yetişen gençlerin birikimleri ve başarılarıyla geleceğe yön vereceğine olan inancını vurguladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Maarif Vakfımızın çatısı altında ilimle donanan, erdemle yetişen gençlerin, birikimleri ve başarılarıyla insanlığın yarınlarına yön vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda ayrıca Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'ndan görüntülere yer verildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel