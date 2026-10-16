Bedelli askerlikte eğitim kalkacak iddiasına DMM’den yalanlama
Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddiasına DMM’den yalanlama geldi. Açıklamada, mevcut uygulamanın sürdüğü ve yetkili makamlarca alınmış yeni bir karar bulunmadığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen bedelli askerlik iddialarına açıklık getirdi.
DMM, 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDİYOR
Açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği vurgulandı. Yetkili makamlar tarafından konuya ilişkin alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı kaydedildi.
RESMÎ AÇIKLAMALARI ESAS ALIN ÇAĞRISI
DMM, vatandaşlardan asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini ve yalnızca ilgili resmî kurumların açıklamalarını dikkate almalarını istedi.