Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen bedelli askerlik iddialarına açıklık getirdi.

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddiası yalanlandı. (Foto: AA)

MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği vurgulandı. Yetkili makamlar tarafından konuya ilişkin alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı kaydedildi.