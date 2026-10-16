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Bedelli askerlikte eğitim kalkacak iddiasına DMM’den yalanlama

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddiasına DMM’den yalanlama geldi. Açıklamada, mevcut uygulamanın sürdüğü ve yetkili makamlarca alınmış yeni bir karar bulunmadığı vurgulandı.

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Bedelli askerlikte eğitim kalkacak iddiasına DMM’den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen bedelli askerlik iddialarına açıklık getirdi.

DMM, 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddiası yalanlandı. (Foto: AA)Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddiası yalanlandı. (Foto: AA)

MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği vurgulandı. Yetkili makamlar tarafından konuya ilişkin alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı kaydedildi.

DMM, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yeni bir karar bulunmadığını bildirdi. (Foto: AA)DMM, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yeni bir karar bulunmadığını bildirdi. (Foto: AA)

RESMÎ AÇIKLAMALARI ESAS ALIN ÇAĞRISI

DMM, vatandaşlardan asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini ve yalnızca ilgili resmî kurumların açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

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Bedelli askerlikte eğitim kalkacak iddiasına DMM’den yalanlama-4 Bedelli askerlikte eğitim kalkacak iddiasına DMM’den yalanlama-5 Bedelli askerlikte eğitim kalkacak iddiasına DMM’den yalanlama-6
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