Bağış iddiaları sonrası Yasin Oyanık tutuklandı! “Ankara Abisi” soruşturmasında yeni aşama
Kamuoyunda “Ankara Abisi” olarak tanınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, bağışçıların dernek hesaplarına gönderdiği paralarla ilgili iddialar üzerine yürütülen Uşak merkezli soruşturma kapsamında tutuklandı.
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Kamuoyunda "Ankara Abisi" ismiyle tanınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, Uşak merkezli yürütülen bir soruşturma çerçevesinde tutuklandı.
UŞAK MERKEZLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI
Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında yürütülen süreç, bazı bağışçıların dernek hesaplarına gönderdiği paralarla ilgili iddialar üzerine başladı.
Dernek ve Oyanık'ın vekili tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim 2026'da ifade işlemleri için Uşak'a sevk edilen Oyanık, mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak gerekçesiyle 13 Ekim 2026'da tutuklandı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel