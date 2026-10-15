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Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile İstanbul'da kritik görüşme

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. İstanbul'da 16 Ekim'de gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği imkânlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

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Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile İstanbul'da kritik görüşme

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Erdoğan ile Hun Manet, 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.

TÜRKİYE-KAMBOÇYA İLİŞKİLERİ MASADA

İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik imkânlar ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto: AA)

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Erdoğan ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. Duran yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kamboçya Başbakanı Hun Manet, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğimizi ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacaktır. Ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi.

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