Sakarya'da dün gece başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde dere kenarında bulunan iki katlı ev, su seviyesinin yükselmesi ve debinin artmasının ardından yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Sapanca'da dere kenarındaki villa böyle yıkıldı Daha önce tahliye edilen evde olay sırasında kimsenin bulunmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın dereye devrildiği anlar kameralara yansıdı. (Fotoğraf: DHA) DERELER TAŞTI, KÖPRÜLERDE ÇÖKMELER YAŞANDI Sapanca'da taşkınlar nedeniyle bazı evler ve siteler su altında kaldı. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, su seviyesinin yükselmesiyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.