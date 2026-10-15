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Sakarya Sapanca’da sağanak sonrası dere taştı: İki katlı evin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı

Sakarya’da etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Sapanca’da dere yatağındaki su seviyesinin yükselmesiyle iki katlı ev yıkılırken, binanın dereye devrildiği anlar kameraya yansıdı. Daha önce tahliye edilen evde can kaybı yaşanmadı. Taşkınlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanma noktasına geldi.

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Sakarya Sapanca’da sağanak sonrası dere taştı: İki katlı evin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı

Sakarya'da dün gece başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde dere kenarında bulunan iki katlı ev, su seviyesinin yükselmesi ve debinin artmasının ardından yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Daha önce tahliye edilen evde olay sırasında kimsenin bulunmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Binanın dereye devrildiği anlar kameralara yansıdı. (Fotoğraf: DHA)Binanın dereye devrildiği anlar kameralara yansıdı. (Fotoğraf: DHA)

DERELER TAŞTI, KÖPRÜLERDE ÇÖKMELER YAŞANDI

Sapanca'da taşkınlar nedeniyle bazı evler ve siteler su altında kaldı. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, su seviyesinin yükselmesiyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsünde de derenin debisinin artması sonucu taşkın meydana geldi. Bölgede köprü ve elektrik direkleri yıkılırken mahalleye ulaşım aksadı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sakarya Sapanca’da sağanak sonrası dere taştı: İki katlı evin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı-3

BUNGALOVLAR YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞILAŞTI

Taşkınlar, dere yataklarına yakın bölgelerde de tehlikeye yol açtı. Derelere yakın bazı bungalovlar yıkılma riskiyle karşı karşıya kalırken ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dere yataklarında ve bazı yollarda kazı çalışması gerçekleştirdi.

Kemer Mezarlığı'nın doğu kısmı da suyla doldu, mezarlar su altında kaldı.

Sakarya’da etkili olan sağanak, dere yataklarında su seviyesini yükselterek taşkınlara yol açtı. (Fotoğraf: DHA)Sakarya’da etkili olan sağanak, dere yataklarında su seviyesini yükselterek taşkınlara yol açtı. (Fotoğraf: DHA)

HENDEK VE KARASU'DA DA SU BASKINLARI

Sağanak, Sakarya'nın diğer ilçelerinde de etkili oldu. Hendek'te bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kalırken, Çobanyatak Mahallesi'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Karasu'da ise bazı yollar suyla kaplandı.

Bölgede SEDAŞ, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, Kaymakamlık tarafından sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsları yapıldı.

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Sakarya Sapanca’da sağanak sonrası dere taştı: İki katlı evin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı-5 Sakarya Sapanca’da sağanak sonrası dere taştı: İki katlı evin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı-6 Sakarya Sapanca’da sağanak sonrası dere taştı: İki katlı evin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı-7

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